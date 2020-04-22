磐石艦負壓病房僅3床　岳飛、康定最大收容也只有17床

▲海軍109年敦睦遠訓支隊個任務艦區隔休養艙間規劃表。（圖／國防部提供）



記者陳家祥／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部在21日晚間緊急召開記者會，國防部長嚴德發率一級主官鞠躬道歉。22日國防部到立法院專案報告，根據報告內容，敦睦艦隊群3艘船艦最多有37床病床，其中，磐石艦備有負壓病房3床、康定艦也有負壓隔離室2床，供海上遠航發生緊急狀況時使用。

敦睦艦隊從3月5日自台灣出發，3月12日抵達帛琉，執行完任務後，敦睦艦隊在3月15日返航，4月9日抵達軍港，全程約37天。目前總計27人確診。

根據國防部的規劃，磐石艦常備有負壓病房3床、一般病房12床，最大收容床數20床。以醫務艙間負壓病房及3間可區分男女的一般病房，實施傳染性病患收容及治療主要位置。若人數超出一般病床數，可將各病房內病床移出，僅擺放床墊，擴增收容數。

岳飛艦則有3艙休息室2床，最大收容數為8床。男性官兵先以兵3艙休息室為隔離病室；女性官兵以官員住艙為隔離病室，使用獨立衛浴，人員繞道通行。隔離病室管制人員進出，並實施動線隔離。

康定艦則有醫務室負壓隔離室2床，最大收容數為9床，先以醫務室隔離寢為隔離病室，若人數超出負荷，將飛控室及醫務室病房為預備隔離病室，使用醫務室隔離寢浴廁，醫務人員強化感染控制作為。隔離病室管制人員進出，並實施動線隔離。

國防部強調，與身體有異樣者有親密接觸者，以調整住艙方式，集中區隔休養並落實自主健康管理，每日2次以上體溫監測、配戴口罩並視狀況暫停勤務以減少活動範圍。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）

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