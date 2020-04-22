敦睦艦隊整備物資清單曝光！754人除抗生素還有克流感80盒

▲國防部表示，考量帛琉當地未有確診案例，因此官式拜會及戶外體育、表演活動，未戴口罩。（圖／國防部提供）



記者陳家祥／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部在21日晚間緊急召開記者會，國防部長嚴德發率一級主官鞠躬道歉，並表示已向總統蔡英文自行處分，接受包括請辭在內的任何處分。國防部預計22日到立法院報告，根據資料，此次航訓一共帶了34550片口罩外，還包含26700劑一般肺炎抗生素、5470劑嚴重肺炎抗生素，以及克流感80盒。

根據國防部的專案報告指出，在出航前，根據「因應嚴重特殊傳染性肺炎應變實施計畫暨防疫會議指裁示事項」及海軍司令部「因應嚴重特殊傳染性肺炎應變實施計畫」之指導，支隊在2月13日策頒「嚴重特殊傳染性肺炎應變實施作法」，完成照護動線、區隔休養艙間規劃及流感疫苗施打、專案體檢、各項傳染病危害宣導及新冠肺炎疫情預防等各項防疫措施。並且自20日完成支隊納編人力登艦報到，開始實施自我健康管理。

另外，在出航前，3月2日起支隊全體人員即配戴口罩並實施梯口管制，每日量測體溫3次、換氣作業及消毒2次，餐廳浴廁備便酒精及洗手乳與分批用餐等措施，以降低感染風險。

國防部統計，所需防疫物資整備計口罩34550 個，足夠全艦隊每人每天1片，可達 45 天存量；克流感80盒；一般肺炎抗生素26700劑；嚴重肺炎抗生素5470劑；上呼吸道症狀用藥品11750件；600套隔離衣等，共計8類、79290 件。

▲109年敦睦遠航支隊防疫物資及因應上呼吸道感染症狀備藥一覽表。（圖／國防部提供）

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