抗寒悲劇了！台中婦暖暖包塞乳溝9小時　拿開驚見4公分泛紅流膿

氣溫直降！台中一名女子為了保暖突發奇想，竟在上班前突將暖暖包放乳溝，下班後取出發現左乳皮膚已脫落，且有長4公分寬3公分的泛紅區塊，經求助醫師後確定淺二級燙傷，趕緊給予預防性抗生素。

茂盛醫院皮膚科鍾佩宜醫師表示，病患將暖暖包放在乳溝9個小時，取出時已有一層皮膚脫落，並流出組織液，但神奇的是，病患透露期間並沒有覺得熱感或不適，所以完全不知乳房已被燙傷。

鍾佩宜也提醒，包括老人、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶，都屬知覺遲鈍者，最好選用溫度較低的貼膚性暖暖包避免燙傷，而且使用保暖工具時，不能在同一皮膚上持續照射，要中斷休息或是輪流不同部位。



鍾佩宜強調，暖暖包造成的燙傷，燙得愈深、感染機率愈高，所以會先開立預防性抗生素；同時，淺二級燙傷不一定會留下疤痕，會先採取保守治療，若後續真的有疤，可再做積極治療，塗抹防疤藥膏等。

另外，近來天氣冷，不少人會使用電毯，最好不要直接接觸皮膚，可以舖薄被或毛巾在上面，且切勿使用持久性較久、高溫的產品，會導致慢性熱傷害、燙傷，建議挑選會漸漸降溫的產品，如：熱水袋之類的，使用時也要不斷變換位置，不要讓同部分的皮膚持續接受熱源，最好30分鐘就中斷，讓皮膚休息。