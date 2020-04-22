防疫通報斷線、沒掌握疫病動態...敦睦艦隊染疫　國防部列4大缺失

▲國軍竟成防疫破口，國防部長嚴德發率一級主官鞠躬致歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳家祥／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部在21日晚間緊急召開記者會，國防部長嚴德發率一級主官鞠躬道歉，並表示已向總統蔡英文自行處分，接受包括請辭在內的任何處分。國防部預計22日到立法院報告，根據資料，針對此次事件國防部彙整4大缺失檢討改進，並擬好6大後續防疫處置。

國防部22日將到立法院進行「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，對於這次掀起軒然大波、打破政府防疫功績的事件，國防部列出4項缺失檢討，包含「防疫通報機制未落實」、「未即時傳遞防疫動態資訊」、「聯檢疫調欠嚴謹」、「事前防疫措施規劃不足」。

此次敦睦遠航訓練計劃時間長達一個月餘，期間疫情變化不定，更陸續出現新的感染徵兆，讓國防部防患不及。另外，國防部也坦承，未針對執行遠航任務訂立應遵守的防疫措施與相關標準作業程序，仍以境內防疫作為應變，導致艦隊返抵左營港後，相關的檢疫程序、入境條件仍不明確。

▲國防部長嚴德發。（圖／ETtoday攝影中心攝）

缺失檢討

一、防疫通報機制未落實

(一)依指導計畫支隊於國外航行期間，各駐艦醫官每日1400時彙整該艦就診狀況，回傳支隊醫療小組彙整，由醫療小組長綜合評量病情，並向支隊長報告。

(二)磐石軍艦共 377 員，其中148員有就診紀錄(合計226人次)，發燒個案5員，新冠肺炎篩檢為陰性，餘就診人員中確診13員。

二、未即時傳遞防疫動態資訊

(一)衛福部疾管署於4月3日發布新冠肺炎通報，新增「嗅味覺異常」等項目，國防部於6日持續宣導，本部於7日令轉發防疫管控指導予艦指部，其中包含「乾咳、腹瀉、嗅味覺異常」可能亦為新冠病毒之癥候等內容，艦指部 4 月 9 日才以包裹式軍網電郵傳送支隊。

(二)航行途中，因隨艦醫官未接獲衛福部4月3日所發布之最新疫情資訊，致未察覺喪失味、嗅覺亦為新冠肺炎之臨床癥候；4月9日獲得新增肺炎通報定義後，亦未能回溯追蹤曾喪失嗅、味覺症狀人員。

三、聯檢疫調欠嚴謹

本軍檢疫過程雖參照疾管署現行作為擬訂，惟未將掌握之最新關鍵病癥疫情資訊(嗅味覺異常)，列入個人填寫之「入境健康聲明」勾選項目，疫調作業程序待加強。

四、事前防疫措施規劃不足

艦指部為因應新冠肺炎及流感防疫，雖訂有單位及個人防範措施，但均僅係針對境內防範措施，而未針對執行遠航任務期間，於行前訂立應遵行之防疫措施與相關標準作業程序，致敦睦艦隊即將訪抵左營港前，所適用之檢疫程序、入境條件仍不明確，而不得不以比照其他部會之規定辦理，顯有事前規劃不足之缺失。上述缺失經國防部初步調查確認，敦睦支隊在行前、執行任務期間及休假前的聯合檢疫工作皆未 落實風險管理，導致未能捍衛各道防疫關口，引發 社會指摘，嚴重斲傷國軍形象。

▲磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群執行消毒作業。（圖／國防部提供）

後續防疫處置

一、成立應變中心

4月18日支隊官兵發生確診病例，本軍即遵國防部指導，同步成立應變中心，指導處置作為如後：1、已休假返家人員在家待命，要求不得搭乘任何 大眾交通工具，並與家屬保持距離、配戴口罩。2、相關資訊一律由中央流行疫情指揮中心發布。3、調查個人接觸史。4、三艘任務艦與碼頭周遭環境實施全面消毒。5、要求全軍配戴口罩。6、依CDC指導完成檢疫隔離所人員安置分配及後續集結點與接駁人員規劃。

二、完成人員運輸計畫

完成人員運輸計畫，檢派專車將支隊717員(除各 艦 9 員留艦隔離)，送至 7 處檢疫所隔離，並管制 完成採檢；另增派 7 名上校，至各檢疫所配合應變 中心協處；集結地點選用說明： 1、以最短時間、最少集結人數，迅速完成集合， 第 8 頁，共 16 頁 以減少官兵在外接觸範圍。 2、集合地點以場地空曠、通風良好及地標明顯、易於辨識、不易混淆之地點。3、因當時有時間壓力，必須於最短時間內，急於將同仁招回，因此任務規劃未儘周全，事先未 能與相關單位溝通協調，造成社會大眾擔憂與困擾，海軍在此表達歉意。

三、實施營區內外全面消毒

1、本軍已訂定左營軍區與周邊環境消毒實施計畫， 4 月 18 日完成水星 6 號碼頭及西 1-4 號碼頭大 面積消毒作業，19 日完成支隊三艘艦各艦艙間 消毒，以降低感染風險。2、自 4 月 20 至 24 日由陸戰隊及陸軍化兵連陸續 完成左營地區 17 處營區內及營區外周遭環境消 毒作業，使地區官兵及附近民眾安心。

四、左營軍區除施工工程外全面禁止會客

遵國防部指導自 4 月 18 日起，暫停各營區一般會 客作業，已簽奉權責長官核定之工程，落實要求施 工人員全程配戴口罩並填寫「健康切結書」、「嚴重 特殊傳染性肺炎防治自我評估表」及體溫量測等各 項防疫作為，另施工單位須指派專人全程陪同督導。

五、檢疫隔離官兵及眷屬照顧

本軍已令示敦睦支隊納編人員之上一級單位，編成 關懷小組，針對進入檢疫所隔離之官兵弟兄及其眷 屬，要求經常關懷慰問，提醒注意個人身體狀況， 做好自主健康管理，同時提供眷屬協處專線電話， 確實做好官兵及眷屬照顧工作。

六、精進風險管控作為

(一)增加艦艇分艙分流作為 1、考量艦艇特性，於防疫期間藉分艙、分隊、分 流、分時等方式，將各部門、各隊人員打破原 建制，平均分配至各住艙，避免感染影響艦艇 應有戰力。 2、官廳、士官長廳、上士廳及大飯廳等用餐地點， 座位採梅花座間隔方式規劃，並標註座位點， 確保用餐安全距離。

(二)落實疫情資訊即時傳遞機制 疫情資訊，應即時傳遞至支隊，使各艦醫療人員儘 早掌握最新疫病訊息，做出正確診斷，使官兵獲得 良好照護。爾後重大疫病資訊，納入作戰系統通報 機制，避免類案再生。

(三)強化醫官職業敏感度 醫官在接獲新興傳染病相關徵候與通報重要資訊 時，應納入醫療診斷或防疫常態作業，並回溯就診 紀錄有無類案，以有效防範傳染疾病爆發，肇生群 聚感染，確保全艦人員安全。