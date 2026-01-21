陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

▲大陸一名男嬰被母親用針扎放血，令人看了十分不捨。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名醫師日前在個人社群上爆料稱，自己曾接診一名僅10個月大的男嬰，發現其全身佈滿針孔，甚至有縫衣針留在頸椎內，引起輿論熱議。相關單位隨後介入調查，警方與地方政府部門已展開核查程序，僅宣稱調查中不便對外說明。

《大風新聞》報導，醫生接診後稱孩子母親有些異常，會用針扎孩子，視頻（影片，下同）發佈者系上海交通大學附屬醫院新華醫院脊柱隋姓外科醫生，他在1月14日發佈的視頻中講述道，自己接診了一名10個月大的男嬰，針留在頸椎裡。

隋姓醫師透露，會診團隊對男嬰的情況感到震驚，因嬰兒體表面積不大，卻可見大量針孔。經初步了解，男嬰母親在獨自照護孩子時，疑似因精神狀況異常，會在孩子不聽話時以針刺方式「放血」，當時狀況已相當危急。

隋醫師表示，會診當天即替男嬰進行手術，順利將留在體內的針取出。術後三、四天，男嬰狀況穩定，已轉出加護病房，後續也已報警處理，相關單位持續介入。

有網友稱，事發時間疑似在2025年12月底至2026年1月初，隋醫師於昆明市兒童醫院前興院區坐診。對此，昆明市衛健委證實，隋醫師確實在該院接診該名男嬰，案件曝光後，相關單位接獲多起通報電話，並由警方展開調查。

雲南墨江縣公安局表示，已收到相關線索並進行核查，後續將對外發佈通報，男嬰母親是否涉及精神問題，仍需以鑑定結果為準。當地宣傳與民政部門也證實，相關單位自19日起啟動排查，目前仍在釐清案情中。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕兒虐，請撥打110、113。

攜（殺）子自殺警語語範例：尊重兒少生命權，愛孩子請把機會。