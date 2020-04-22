　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

海外捐物資遭批　馬雲嗆「腦子撞壞」！陸外交部大讚：直接且坦率

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲馬雲,阿里阿巴。（圖／CFP）

▲馬雲。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

自疫情擴散全球後，馬雲數度向世界捐贈醫療物資被外界批評一事，他本人指出各國都有1%左右的腦子撞壞的混蛋，若多關注了1%，而忘掉了99%善良的人群，這是人類的悲哀。對此，中國外交部發言人耿爽今（22）日大讚馬雲很直接也很坦率，並強調中方將堅持做正確的事情。

耿爽表示，在大災大難面前，自私、仇恨、攻訐，從來不是正確的選擇，良知、互助、感恩才是強大的力量；「當前，中國雖然面臨『內防反彈、外防輸入』的巨大壓力，但仍在力所能及範圍內向國際社會提供支持和幫助。」

耿爽續指，目前的數據顯示，中國政府已經或正向150多個國家和國際組織提供急需的醫療物資援助，並積極為各國在華進行商業採購提供便利，包括馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會在內的很多中國民間機構、企業和地方也都紛紛對外伸出援手。

「中方的這些善心、善意與善舉，體現了中華民族投桃報李的傳統美德、中國人民大愛無疆的人道主義情懷、中國政府兼濟天下的大國責任擔當，也是對人類命運共同體理念的生動詮釋和積極實踐。」耿爽強調，「我們將堅持做正確的事情，繼續為他國提供力所能及的支持和幫助，同國際社會同舟共濟，直至最終戰勝疫情。」

►網友最怕停產的商品！經典特賣「小粉橘」一罐999元！

ET快訊
快訊／敦睦艦隊有「秘密任務」？國防部4聲明回應…明起每日開記
騎單車上學「小樹林迷航1小時」　雲林小六生顫抖：有個人形阿姨
網紅空姐偷吃業配廠商！手滑誤開藍牙…老公目睹全程傻了
疫情中突圍！東森自然美教育訓練　王令麟親自上陣當麻豆展現經營
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海外捐物資遭批　馬雲嗆「腦子撞壞」！陸外交部大讚：直接且坦率

香港反送中2少年被控「謀殺」等3罪！屯門法院：不准保釋

4孩工地玩耍「慘遭活埋亡」！身斷成2截　爸媽認屍崩潰：還有溫度啊

美《財富》雜誌推全球最偉大抗疫領袖　李文亮居榜首！

每天狂喝1000cc可樂！17歲女1個月成功「甩肉20kg」…3天後卻中毒了

北京若片面毀約ECFA　前參與官員：「自損政治信用」日、韓怎看待

美密蘇里州為疫情提告！　耿爽：無事實法律依據十分荒唐

帥男醫染疫「全身發黑」　再次露面…網友又驚呆了：真的變了好多！

新任局長用人唯才！　林鄭月娥率領出面強調「充分認識一國兩制」

「五一假期」9千萬人想去玩！　陸外交部：暫勿出國避免交叉感染

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

Ctrl+Alt+Del按到冒煙也沒反應　動畫重現被快捷鍵「已讀」的焦慮

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

海外捐物資遭批　馬雲嗆「腦子撞壞」！陸外交部大讚：直接且坦率

香港反送中2少年被控「謀殺」等3罪！屯門法院：不准保釋

4孩工地玩耍「慘遭活埋亡」！身斷成2截　爸媽認屍崩潰：還有溫度啊

美《財富》雜誌推全球最偉大抗疫領袖　李文亮居榜首！

每天狂喝1000cc可樂！17歲女1個月成功「甩肉20kg」…3天後卻中毒了

北京若片面毀約ECFA　前參與官員：「自損政治信用」日、韓怎看待

美密蘇里州為疫情提告！　耿爽：無事實法律依據十分荒唐

帥男醫染疫「全身發黑」　再次露面…網友又驚呆了：真的變了好多！

新任局長用人唯才！　林鄭月娥率領出面強調「充分認識一國兩制」

「五一假期」9千萬人想去玩！　陸外交部：暫勿出國避免交叉感染

被3歲兒子交女友刺激！陳泱瑾「穿浮誇公主裝」接他放學　女兒一看神吐槽

快訊／敦睦艦隊有「秘密任務」？國防部4聲明澄清…23日起每天開記者會釋疑

支隊長電話講一半被打斷！　周玉蔻發火開嗆「是在怕什麼」

白玉肌擔當！南韓女團Irene仙女外表成倩碧形象大使　

SBL冠軍賽／台啤G2求勝　許皓程：強勢壓迫呂政儒

資深國際導遊變保全！疫情延燒害失業　「失志症侯群」增3成

美澳軍艦南海聯合演習　中國調查船與大馬探勘船對峙

趙天麟批敦睦支隊長陳道輝「哭哭啼啼不是男子漢」　國民黨怒了：八股觀念

中職／蘇智傑開轟上壘百分百　統一9比5擊退富邦

5歲女童失火困臥室中　她躲海盜玩具箱求生...消防員曝救援關鍵

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

4孩工地玩遭活埋亡！爸媽認屍淚：有餘溫

金正恩驚傳手術後命危！　大陸外交部回應了…

高鐵站員工染疫　發病前「連上3天班」

他一人傳染35人！哈爾濱淪為疫情新爆發地

帥男醫染疫「全身發黑」　再次露面網友驚呆

女嬰趴睡身亡！新手媽卻「死亡直播」

早上喝粥沒營養！　醫生建議「早餐吃2個」

她突「皮膚恐怖全崩裂」竟是醫生丈夫投毒謀殺

女嬰一出生自帶「新冠抗體」

網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳真實生活照崩潰

「五一假期」9千萬人想去玩！　陸外交部：暫勿出國避免交叉感染

他竟偽造「解除隔離書」…成功逃離又去旅遊！

和老公吵架！狠母「14F扔下2歲兒」

不要重複使用！新冠病毒在「口罩外側」能活7天

更多熱門

相關新聞

「一中商圈」3校300學生全自主管理

「一中商圈」3校300學生全自主管理

國防部緊急召回有確診疑慮的官兵，集合時間不但選在周末，地點更是在年輕人最愛去的一中商圈，商圈店家一片哀嚎，怒批軍方甚至不排除申請國賠，商圈內從大學、高中、國中、小學，甚至整棟都是補習班的水利大樓，學生數高達數千人，台中市教育局長楊振昇表示，都有要求校方加強宣導學生自主健康管理，尤其是抵抗力較弱的國中小，要特別注意。

川普指示美軍：伊朗砲艇再騷擾就擊沉

川普指示美軍：伊朗砲艇再騷擾就擊沉

罷韓批「草包防疫」高市府反擊了

罷韓批「草包防疫」高市府反擊了

陳建仁：沒有國家能單獨對抗病毒

陳建仁：沒有國家能單獨對抗病毒

即／染疫亡破11萬人　歐洲佔全球2/3

即／染疫亡破11萬人　歐洲佔全球2/3

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19馬雲耿爽

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

國防部拔官3人　部長第一句罵他

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面