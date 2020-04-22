海外捐物資遭批　馬雲嗆「腦子撞壞」！陸外交部大讚：直接且坦率

▲馬雲。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

自疫情擴散全球後，馬雲數度向世界捐贈醫療物資被外界批評一事，他本人指出各國都有1%左右的腦子撞壞的混蛋，若多關注了1%，而忘掉了99%善良的人群，這是人類的悲哀。對此，中國外交部發言人耿爽今（22）日大讚馬雲很直接也很坦率，並強調中方將堅持做正確的事情。

耿爽表示，在大災大難面前，自私、仇恨、攻訐，從來不是正確的選擇，良知、互助、感恩才是強大的力量；「當前，中國雖然面臨『內防反彈、外防輸入』的巨大壓力，但仍在力所能及範圍內向國際社會提供支持和幫助。」

耿爽續指，目前的數據顯示，中國政府已經或正向150多個國家和國際組織提供急需的醫療物資援助，並積極為各國在華進行商業採購提供便利，包括馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會在內的很多中國民間機構、企業和地方也都紛紛對外伸出援手。

「中方的這些善心、善意與善舉，體現了中華民族投桃報李的傳統美德、中國人民大愛無疆的人道主義情懷、中國政府兼濟天下的大國責任擔當，也是對人類命運共同體理念的生動詮釋和積極實踐。」耿爽強調，「我們將堅持做正確的事情，繼續為他國提供力所能及的支持和幫助，同國際社會同舟共濟，直至最終戰勝疫情。」

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