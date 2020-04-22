軍方集結大震撼！　台中市：「一中商圈」3校300學生全自主管理

▲盧秀燕怒批軍方不該選在一中商圈集合，市府已要求各校加強學生自主管理。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國防部緊急召回有確診疑慮的官兵，集合時間不但選在周末，地點更是在年輕人最愛去的一中商圈，商圈店家一片哀嚎，怒批軍方甚至不排除申請國賠，商圈內從大學、高中、國中、小學，甚至整棟都是補習班的水利大樓，學生數高達數千人，台中市教育局長楊振昇表示，都有要求校方加強宣導學生自主健康管理，尤其是抵抗力較弱的國中小，要特別注意。

18日中午傳出軍方選在台中一中校門外面集合官兵之後，原本已引發社會一片撻伐，隔天竟又發現有2名確診官兵在集合前，還到過附近2家超商和1家美食廣場購買便當，更是害慘商圈內店家和學校恐慌，連市長盧秀燕都看不下去，先是抗議軍方選在商圈集合，接著又痛罵軍方在全台有19處集合地點，有如散播感染種子，可惡至極。

楊振昇表示，比較接近一中商圈的學校有五權國中、雙十國中、太平國小和光復國小等，已要求學校全力宣導學生戴口罩，勤洗手，尤其是官兵出現的時間和地點，如果有學生也去過，更要特別注意，一旦發現身體不適，要馬上通知校方。

至於其它在商圈內的學校包括台中科技大學、台灣體育大學和台中一中，合計約有3百多名學生必須自主健康管理，台中科大初步調查，有105人在同時段到過官兵的足跡熱點，原本要求學生放14天防疫假，但引起學生反彈，校方只得柔性勸導可在家線上學習，但不強制，如果學生要到校必須戴口罩。

台中一中表示，有88名學生收到中央疫情中心的警示簡訊，18人自述去過同一家的超商和美食廣場，已要求這些學生自主健康管理，外出戴口罩，每天量體溫，而學校校門也設有紅外線熱像儀，確保學生安全。

而台灣體育大學18日當天有172名學生去過官兵的足跡熱點，由於這週是期中考，學校要求學生自主健康管理，若到校上課、考試，一律須戴口罩、量體溫。

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