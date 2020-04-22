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川普指示美國海軍：伊朗砲艇再騷擾「就擊沉」

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普指示，伊朗砲艇再騷擾美軍就擊沉。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普在推特上發文指出，已經指示美國海軍，如果伊朗砲艇再騷擾我軍的船隻「就擊沉」。推測川普發出的這條推文，應該是在回應15日在波斯灣演習時，伊朗派出11艘艦艇的逼近騷擾行動。

▲▼美國海軍軍艦遭伊朗艦艇挑釁。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美國海軍軍艦遭伊朗艦艇挑釁。（圖／翻攝自美國海軍官網）

美軍15日在波斯灣國際水域，執行軍艦與陸軍阿帕契直升機的聯合作戰演習，遭遇11艘伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍(IRGCN)小型砲艇快速繞行，甚至嘗試逼近，最近距離甚至只有9公尺。美國海軍強調，這樣的行為十分挑釁，如果沒有計算好距離將可能發生碰撞。

美軍當時多次使用無線電發出訊息，並且使用擴音器發出5次警告，都無收到回應。大約過了1個小時後，伊朗的砲艇才離開。美軍新聞稿提到，伊朗艦艇這樣的挑釁行為十分危險，大大增加碰撞的風險，違反《國際海上避碰規則》(COLREGS)，應該要考量到這塊海域其他船隻的安全。

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