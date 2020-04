川普指示美國海軍：伊朗砲艇再騷擾「就擊沉」

▲美國總統川普指示,伊朗砲艇再騷擾美軍就擊沉。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

美國總統川普在推特上發文指出,已經指示美國海軍,如果伊朗砲艇再騷擾我軍的船隻「就擊沉」。推測川普發出的這條推文,應該是在回應15日在波斯灣演習時,伊朗派出11艘艦艇的逼近騷擾行動。

▲美國海軍軍艦遭伊朗艦艇挑釁。(圖/翻攝自美國海軍官網)

美軍15日在波斯灣國際水域,執行軍艦與陸軍阿帕契直升機的聯合作戰演習,遭遇11艘伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍(IRGCN)小型砲艇快速繞行,甚至嘗試逼近,最近距離甚至只有9公尺。美國海軍強調,這樣的行為十分挑釁,如果沒有計算好距離將可能發生碰撞。

美軍當時多次使用無線電發出訊息,並且使用擴音器發出5次警告,都無收到回應。大約過了1個小時後,伊朗的砲艇才離開。美軍新聞稿提到,伊朗艦艇這樣的挑釁行為十分危險,大大增加碰撞的風險,違反《國際海上避碰規則》(COLREGS),應該要考量到這塊海域其他船隻的安全。

►美國熱銷「一鍋搞定」煎煮炒炸!特價968元~

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.