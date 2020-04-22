敦睦艦隊27人染疫　國防部坦承：應強化醫官職業敏感度

▲國防部表示，考量帛琉當地未有確診案例，除官式拜會及戶外體育、表演活動，未戴口罩外，餘全程均配戴口罩。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

國軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚疫情，國防部長嚴德發21日晚間率一級主官鞠躬道歉，並表示已向總統蔡英文自行處分。國防部22日到立法院報告，根據資料，國防部坦承未來應強化醫官職業敏感度。

國防部指出，依指導計畫支隊於國外航行期間，各駐艦醫官每日下午2時彙整該艦就診狀況，回傳支隊醫療小組彙整，由醫療小組長綜合評量病情，並向支隊長報告。

國防部提到，衛福部疾管署於3日發布新冠肺炎通報，新增「嗅味覺異常」等項目，國防部6日持續宣導，於7日令轉發防疫管控指導予艦指部，其中包含「乾咳、腹瀉、嗅味覺異常」可能亦為新冠病毒之癥候等內容，艦指部9日才以包裹式軍網電郵傳送支隊。

國防部坦承，航行途中，因隨艦醫官未接獲衛福部3日所發布之最新疫情資訊，致未察覺喪失味、嗅覺亦為新冠肺炎之臨床癥候；9日獲得新增肺炎通報定義後，亦未能回溯追蹤曾喪失嗅、味覺症狀人員。

在後續防疫處置上，國防部表示，未來將強化醫官職業敏感度，醫官在接獲新興傳染病相關徵候與通報重要資訊時，應納入醫療診斷或防疫常態作業，並回溯就診紀錄有無類案，以有效防範傳染疾病爆發，肇生群聚感染，確保全艦人員安全。

另外，國防部22日到立法院進行「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，對於這次掀起軒然大波、打破政府防疫功績的事件，國防部列出4項缺失檢討，包含「防疫通報機制未落實」、「未即時傳遞防疫動態資訊」、「聯檢疫調欠嚴謹」、「事前防疫措施規劃不足」。

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