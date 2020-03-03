高嘉瑜質詢處女秀被蘇貞昌「噹」　陳時中：醫護禁出國是不得已





▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院3日針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」總質詢，有「港湖女神」稱號的民進黨立委高嘉瑜在質詢處女秀對上行政院長蘇貞昌，過程有些火藥味，她頻頻質疑醫護人員禁止出國沒有法源依據，結果被蘇貞昌「噹」一下。

高嘉瑜質詢處女秀先向蘇貞昌及執政團隊表示辛苦了，「這一次行政院的表現，世界上有目共睹。」接著，高嘉瑜提到醫護人員禁出國議題，衛服部新聞稿有提到相關作法，但卻沒有法源依據。

對此，陳時中回應，如果出國的人多，染病的人多，就會進一步造成醫療資源影響，指揮中心並不樂見，希望大家能共體時艱，也會透過相關辦法來提供補償。

不過，高嘉瑜仍繼續追問，是不是直接禁止，但沒有法源依據，那是否有相關賠償、罰則的法源？陳時中則表示，這是不得已的做法，因為出國風險高，若醫護人員回國後得面臨居家檢疫14天，不但影響醫療資源，同時也得不到相關補助賠償，也因此指揮中心希望醫療人員禁出國作法是兩害取其輕，必須的保護戰力的做法，是不得已的規定。

對於高嘉瑜一再問，任何規定都要有法源依據，大家都能理解這是共體時艱的做法，蘇貞昌在這時卻接過麥克風直接「噹」了高嘉瑜，他表示，「委員，你一直講沒有法源依據，這個有法源依據，特別條例第七條就有寫，指揮官依據防疫需要可以實施必要措施。」

蘇貞昌強調，陳時中部長講得很清楚，如果不是這樣要求，醫事人員去到疫情嚴重國家，回國後要居家檢疫14天，對自己不好，對防疫也不好。

蘇貞昌也強調，政府非常感謝醫護人員在第一線的努力，等到疫情過後，「不但會補償，而且是一定會補償，特別預算不夠的還能用第二預備金來補償」。

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