影／「一粒卡臣」被日本大讚「天才秘策」　蘇貞昌歸功年輕同仁創意

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，假消息也層出不窮，「衛生紙之亂」如今更在日本重現；不過，日本節目對照台灣經驗，大讚行政院長蘇貞昌推出「一粒卡臣」文宣是「天才秘策」。對此，蘇貞昌3日受訪時說，歸功年輕同仁的創意，透過有趣畫面、圖卡，讓民眾第一時間了解政策。

▲蘇貞昌出席立法院院會，會前接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



新冠肺炎疫情蔓延，外界假訊息不斷，台灣一度傳出口罩和衛生紙用料相同，因此衛生紙會缺貨的謠言。當時，行政院長蘇貞昌透過臉書澄清，強調「原料沒缺」，呼籲民眾勿信謠言，逗趣表示，「再怎麼會囤，我們一人都只有一粒卡臣」。

如今，當初在台灣的「衛生紙之亂」也燒到日本，各處都出現衛生紙搶購一空的狀況。就有日本節目特地製作看板，大讚台灣政府處理衛生紙之亂得宜，更特別舉例蘇貞昌的「一粒卡臣」文宣是「天才的秘策」。

對此，蘇貞昌3日上午赴立法院報告特別預算，會前接受媒體訪問時表示，他很感謝很多優秀同仁發揮創意，對於政府需要讓民眾了解的作為，知道的訊息，透過有趣畫面、圖卡，讓民眾第一時間了解政策，他很鼓勵各部會年輕同仁有很好的表現，都應該給予鼓勵，而台灣各處各行各業都有這樣情況。

▲蘇貞昌呼籲勿囤衛生紙的文宣，被日本節目大讚。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）



▲行政院長蘇貞昌文宣紅到日本的節目。（圖／翻攝自影片）



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