地方 地方焦點

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

▲和逸飯店•台南西門館推出「逸遊古埃及」住房專案，入住即贈《埃及之王：法老》特展門票，搶攻親子客群。（記者林東良翻攝，下同）

▲和逸飯店•台南西門館推出「逸遊古埃及」住房專案，入住即贈《埃及之王：法老》特展門票，搶攻親子客群。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館年度重量級特展《埃及之王：法老》將於1月29日盛大開展，橫跨五千年的古埃及文明與藝術精華即將在台南登場，為迎接這場國際級文化盛事，向來主打親子友善的和逸飯店•台南西門館提前暖身，以「法老王的秘密任務」為主題，推出一系列結合住宿、展覽與互動體驗的親子專屬企劃，讓古文明不只停留在博物館，更延伸到旅宿生活之中。

▲和逸飯店•台南西門館推出「逸遊古埃及」住房專案，入住即贈《埃及之王：法老》特展門票，搶攻親子客群。（記者林東良翻攝，下同）

和逸飯店•台南西門館表示，奇美博物館此次展出多達280件珍貴古文物，為歷年來台規模最大的法老主題展覽，深具教育與文化價值。飯店因此推出「逸遊古埃及」一泊二食住房專案，即日起至5月31日止，雙人入住每晚4,580元起，含翌日自助式早餐，並加碼贈送由Cozzi KITCHÉN主廚設計的金字塔主題甜點，從視覺到味覺都呼應古埃及氛圍。

▲和逸飯店•台南西門館推出「逸遊古埃及」住房專案，入住即贈《埃及之王：法老》特展門票，搶攻親子客群。（記者林東良翻攝，下同）

住房專案更直接送上《埃及之王：法老》實體展覽門票，雙人房提供2張、四人房提供4張，門票設計結合多款埃及古文物元素，兼具藝術感與收藏價值，且無須事前預約，讓旅客可彈性安排行程，輕鬆走進橫跨千年的古文明世界。

▲和逸飯店•台南西門館推出「逸遊古埃及」住房專案，入住即贈《埃及之王：法老》特展門票，搶攻親子客群。（記者林東良翻攝，下同）

為降低交通門檻、放大旅遊誘因，和逸飯店•台南西門館同步攜手台灣高鐵推出聯票住房專案，預訂專案加購高鐵票，平日最低可享75折優惠，若出示高鐵TGo會員身分，還可加贈卡通主題明信片一組，從交通、住宿到展覽一次到位，讓親子家庭能無痛規劃文化感滿滿的台南假期。

不只看展，還能「玩考古」。配合埃及特展主題，飯店即日起至3月31日推出房客限定互動活動「法老王的秘密任務」，以戶外遊戲設施「奇趣操場」為冒險場域，規劃尋找彩色寶石、捕捉透明魚族與挑戰金字塔迷宮等三大關卡，讓孩子在奔跑與闖關中，自然接觸古埃及文化符碼，完成任務還能獲得驚喜小禮，成就感直接拉滿。

▲和逸飯店•台南西門館推出「逸遊古埃及」住房專案，入住即贈《埃及之王：法老》特展門票，搶攻親子客群。（記者林東良翻攝，下同）

此外，2月27日、2月28日更加碼推出親子限定活動「COZZI考古探險隊」，從認識考古工具、模擬挖掘到古文物DIY實作，讓孩子親手體驗考古過程，報名活動再加贈《埃及之王：法老》特展門票，將遊戲體驗無縫銜接到實際觀展行程。該活動一推出即引發熱烈迴響，目前場次已全數額滿，飯店預計於1月底前公布加開場次資訊，吸引不少家長持續關注。

▲和逸飯店•台南西門館推出「逸遊古埃及」住房專案，入住即贈《埃及之王：法老》特展門票，搶攻親子客群。（記者林東良翻攝，下同）

飯店指出，透過結合國際級展覽與親子旅宿體驗，希望讓孩子在旅行中自然接觸歷史與文化，讓「玩」與「學」不再對立，而是同行。相關訂房、餐廳訂位與活動報名資訊，可電洽（06）702-6699，或至官網查詢最新活動內容。

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

強化社會安全網！南投縣幼兒專責醫師院所計畫收治率8成2

台南市道安數據偏高不迴避　黃偉哲：滾動檢討用數據守住安全底線

221世界母語日登場　台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

重症流感具死亡威脅！花蓮獲贈300劑高劑量疫苗　65歲長者免費

家長陪慢飛天使遊戲互動有撇步　聯合評估+早期療育掌握黃金期

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

堰塞湖災後道路及設施復建　花蓮縣府提報19案經費6.6億

守護長者行的安全　都蘭警深入興昌據點宣導交通安全

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

強化社會安全網！南投縣幼兒專責醫師院所計畫收治率8成2

台南市道安數據偏高不迴避　黃偉哲：滾動檢討用數據守住安全底線

221世界母語日登場　台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

重症流感具死亡威脅！花蓮獲贈300劑高劑量疫苗　65歲長者免費

家長陪慢飛天使遊戲互動有撇步　聯合評估+早期療育掌握黃金期

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

堰塞湖災後道路及設施復建　花蓮縣府提報19案經費6.6億

守護長者行的安全　都蘭警深入興昌據點宣導交通安全

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

台南女名醫一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

台南女名醫一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

在台南市東區府連路開業約17年的「侯娟妃婦產科診所」，2025年無預警停業，引發地方病患關切，也四處打聽侯醫師去向，外界傳出侯醫師遭家人與丈夫向警方通報列為失蹤人口，並涉及家族訴訟與婚姻紛爭，對此侯醫師的前婆婆21日出面受訪，證實侯醫師已於2025年9月與兒子離婚，雙方已無任何瓜葛，直言離婚也算是還給黃家一份清靜。

台南市道安數據偏高不迴避滾動檢討用數據守住安全底線

台南市道安數據偏高不迴避滾動檢討用數據守住安全底線

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

台南市五妃街再塌陷　黃偉哲：市府進駐隨時監控

台南市五妃街再塌陷　黃偉哲：市府進駐隨時監控

台南新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土打造全齡照護新據點

台南新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土打造全齡照護新據點

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

