入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

▲和逸飯店•台南西門館推出「逸遊古埃及」住房專案，入住即贈《埃及之王：法老》特展門票，搶攻親子客群。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館年度重量級特展《埃及之王：法老》將於1月29日盛大開展，橫跨五千年的古埃及文明與藝術精華即將在台南登場，為迎接這場國際級文化盛事，向來主打親子友善的和逸飯店•台南西門館提前暖身，以「法老王的秘密任務」為主題，推出一系列結合住宿、展覽與互動體驗的親子專屬企劃，讓古文明不只停留在博物館，更延伸到旅宿生活之中。

和逸飯店•台南西門館表示，奇美博物館此次展出多達280件珍貴古文物，為歷年來台規模最大的法老主題展覽，深具教育與文化價值。飯店因此推出「逸遊古埃及」一泊二食住房專案，即日起至5月31日止，雙人入住每晚4,580元起，含翌日自助式早餐，並加碼贈送由Cozzi KITCHÉN主廚設計的金字塔主題甜點，從視覺到味覺都呼應古埃及氛圍。

住房專案更直接送上《埃及之王：法老》實體展覽門票，雙人房提供2張、四人房提供4張，門票設計結合多款埃及古文物元素，兼具藝術感與收藏價值，且無須事前預約，讓旅客可彈性安排行程，輕鬆走進橫跨千年的古文明世界。

為降低交通門檻、放大旅遊誘因，和逸飯店•台南西門館同步攜手台灣高鐵推出聯票住房專案，預訂專案加購高鐵票，平日最低可享75折優惠，若出示高鐵TGo會員身分，還可加贈卡通主題明信片一組，從交通、住宿到展覽一次到位，讓親子家庭能無痛規劃文化感滿滿的台南假期。

不只看展，還能「玩考古」。配合埃及特展主題，飯店即日起至3月31日推出房客限定互動活動「法老王的秘密任務」，以戶外遊戲設施「奇趣操場」為冒險場域，規劃尋找彩色寶石、捕捉透明魚族與挑戰金字塔迷宮等三大關卡，讓孩子在奔跑與闖關中，自然接觸古埃及文化符碼，完成任務還能獲得驚喜小禮，成就感直接拉滿。

此外，2月27日、2月28日更加碼推出親子限定活動「COZZI考古探險隊」，從認識考古工具、模擬挖掘到古文物DIY實作，讓孩子親手體驗考古過程，報名活動再加贈《埃及之王：法老》特展門票，將遊戲體驗無縫銜接到實際觀展行程。該活動一推出即引發熱烈迴響，目前場次已全數額滿，飯店預計於1月底前公布加開場次資訊，吸引不少家長持續關注。

飯店指出，透過結合國際級展覽與親子旅宿體驗，希望讓孩子在旅行中自然接觸歷史與文化，讓「玩」與「學」不再對立，而是同行。相關訂房、餐廳訂位與活動報名資訊，可電洽（06）702-6699，或至官網查詢最新活動內容。