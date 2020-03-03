「我們離中國這麼近！」台灣確診數全球第16　醫師洪永祥曝防疫成功關鍵

▲台灣人具有危機感，第一時間就帶上口罩防疫。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

新冠肺炎在全球擴散，台灣在地理位置上與中國十分接近，但在第一時間就迅速做出反應，各項謹慎的防疫措施讓台灣人十分放心，雖然目前已達到41例，不過，相較於其他國家，政府將疫情掌控得非常好。腎臟專科醫師洪永祥2日表示，台灣在面對這次新冠肺炎，非常嚴謹、專業的應對，「我真的以台灣人為榮」。

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▲政府謹慎、專業的態度讓國人很安心。（圖／記者嚴云岑攝）



洪永祥2日在《壹電視》政論節目「年代向錢看」指出，目前台灣確診案例排名全世界第16名，人數比泰國、美國、西班牙等國都還要低，「我們是在離中國這麼近的一個地方」。他接著提到，從各國經驗來看，確診病例達30例後代表進入下個階段，「就可能發生大量社區型感染」，確診數會跳躍式攀升，許多國家目前正處於此階段。

不過，台灣從第19例的白牌司機，到後來24例的卡拉OK大姊，還有27例的洗腎爺爺，直到「一個第34例低血糖，直到第34例我們才中獎，我們才開始有3個護理人員跟1個清潔工。」

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洪永祥認為，台灣人這次「其實對於疫情的感控做得非常、非常落實」，防疫做得比其他國家好很大原因是，「有人說台灣人喜歡一窩蜂」，加上媒體、社會氛圍的推波助瀾，所有國人很快就出現危機感並正視疫情嚴重性，紛紛戴上口罩，「台灣這一次防疫的表現，我認為遠勝於全世界，我認為應該是排名第一名。」