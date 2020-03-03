許銘春：勞資受疫情影響減班休息　薪資不得低於基本工資

▲行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情，行政院於上月25日通過紓困振興特別預算600億元，行政院長蘇貞昌3日率相關部會首長赴立法院報告並備詢，力拚13日能夠三讀通過。勞動部長許銘春備詢時指出，勞資雙方若因景氣或疫情影響，經協商需減班休息，勞工薪資不得低於基本工資新台幣2萬3800元，並強調「這不是無薪是有薪，只是縮短工時所以薪水有影響」，基本工資就是一個門檻。

立法院於上月25日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，行政院27日火速通過特別預算案，並送立法院審議。蘇貞昌3日赴立法院就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

許銘春表示，就安基金設置的目的來說，就是當勞工發生困難、經濟不景氣或疫情爆發的時可以協助勞工。現行500億的就安基金，已經在上週就安基金委員會通過30億元的計畫，分為短、中、長期，要幫助受到疫情影響的勞工、企業及微型創業者。此外，勞動部已經編列41.25億元來協助勞工度過難關，絕對不會排擠到原有就安基金實施的計畫。

蘇貞昌則說，一直有人講說無薪假，「那是國民黨執政的時候」，現在不能有無薪假，沒有上班也要維持勞工的薪資所得不得低於基本工資。許銘春也強調，無薪價是一般的民間用語，正確來說應該是減班休息，勞雇雙方若因景氣或疫情影響，經協商縮短工時，薪資也不得低於基本工資2萬3800元，「這不是無薪這是有薪，只是縮短工時所以薪水有影響」，但是不能低於基本工資，基本工資就是一個門檻。

民進黨立委蔡易餘詢問，勞工若因薪水短少，所造成之生活困難該如何協助。對此，許銘春表示，若企業實施減班休息，勞動部會補助最高350萬元辦訓，以提升勞工技能，減班休息的勞工也可以參加幹訓、勞動部發展署的職訓，每小時會補貼工資158元、最高120小時的生活津貼，這是屬於「充電再出發」的計畫。

許銘春強調，勞動部目前已編列41.25億元，若有需要也會隨著疫情的發展檢討計畫，以適時給予勞工協助。

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