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批韓國瑜整天「打麻將抱女人」　前立委挨告獲不起訴！檢察官：並非捏造

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▲總統蔡英文、陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文到湧蓮寺參拜，陳宏昌一路陪同，在致詞時酸韓國瑜。（圖／記者陶本和攝）

記者陳雕文／新北報導

前國民黨立委、現任湧蓮寺主委陳宏昌，去年8月狠酸當時的總統參選人韓國瑜「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂、可以抱女人的人當總統」結果被國民黨開除黨籍、遭韓國瑜提告誹謗，檢方認為陳宏昌是根據曾和韓國瑜共事的經驗、媒體報導而發言，並非故意捏造，不構成誹謗，因此不起訴。

時間回到去年8月11日，當時總統蔡英文到湧蓮寺參拜，陳宏昌一路陪同，在致詞時酸韓國瑜「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂、可以抱女人的人當總統」等語引發新聞熱議，後來被開除黨籍。隔天韓國瑜在深夜透過臉書表示，「溫良恭儉、再也不讓」決定追究到底並提告誹謗。

▲韓國瑜在深夜透過臉書表示，「溫良恭儉、再也不讓」決定追究到底並提告誹謗。（資料照／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜在深夜透過臉書表示，「溫良恭儉、再也不讓」決定追究到底並提告誹謗。（資料照／記者林敬旻攝）

陳宏昌出庭時解釋，他當時擔任國民黨中央評議委員，站在黨的立場，很擔心韓國瑜的品行，加上曾與韓國瑜在立法院共事10年，韓國瑜打麻將、抱女人、吃喝玩樂的事蹟，可說是眾所皆知，他是因為擔心，才發言質問國民黨團。據了解，韓國瑜事後也在新聞上回應、承認陳宏昌致詞所講的事情。

檢方調查，有多家媒體報導，韓國瑜自爆選上立委後，飄飄然地，覺得自己每天就像在雲端上，漸漸迷失自我，生活變得荒唐不堪，且「花天酒地、美酒不斷、美宴不斷」。

檢方認為陳宏昌是基於與韓國瑜共事的過去經驗，加上新聞報導，才會在致詞時說了那些話，已盡合理查證，並非故意捏造虛偽事實，因此處分不起訴。

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