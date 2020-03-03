超威「口罩國家隊」百名工程師無償支援　換算薪破500萬！理事長笑：任務達成

▲超威「口罩國家隊」百名工程師無償支援！（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

經濟部喊出增建60條口罩產線，台灣工具機公會派出「國家隊」最強棒助攻，主動聯繫，無償出人力、零件組，用台灣世界級的技術支援國家，還「自己訂車票、自備便當，哪裡需要就去哪裡」，自備工具北上支援，加上國內兩大口罩商全力以赴，本來要花半年的產線，1個月內全部成，換算這些支援的精銳工程師薪資、加班津貼、食宿至少要500萬元。

「我們TMBA團隊（台灣工具機暨零組件公會）一定合作完成任務不會退縮，這是我們的精神，我們絕對會與政府站在一起並與政府一起穩定民心，需要多少人力我們一定鼎力配合到底。絕不退縮。」理事長許文憲2月時就主動聯繫經濟部長沈榮津，無償提供人力、技術、零件支援新的口罩生產線，產線陸續上線，一個月內真的任務達成，3月初上工，平均一台機台一天可生產10萬片口罩，60條上線後將可達日產1000萬片的產量。

▲百名菁英工程師無償支援「換算薪資破500萬」，理事長笑：任務達成。（圖／東森新聞）



許文憲接受《東森新聞》訪問時說，第一個禮拜幾乎都在摸索設備是要怎麼樣組裝的，「因為隔行如隔山，但是基本上我們在學習會比較快。」10多家「國家隊」工具機公司都派出菁英師傅，過去3到4天才能做出ㄧ組口罩機，現在1天就能做出2組，讓他也笑著說，就像在「打群架一樣啊」，聯手起來組裝、配電支援，讓產能大增，約從2月25日開始，每天組裝量可達6台。

其中，女模殷琦的老公「高明精密」總經理張仕育也加入戰隊，派出產線精銳工程師支援，張仕育受訪時說，其實這些工程師到了以後連工具都沒有，也沒有那麼多工具提供，所以都是「自己帶工具」，又因為公司在中部，不可能當天往返，大家都是住飯店，費用全由公會支出。

據了解，從一開始各公司共派出10人，到後來每天破百人支援，估算這支「口罩國家隊」所有工程師的工資、加班費、食宿還有自備工具，無償的付出，要價高達500萬元。張仕育則笑稱「我們可以出點力氣幫忙，那當然是沒有問題嘛！鼎力相助！」

許文憲則表示，後續產線人力政府也要再協助佈署讓產能最大化，工具機公會支援第一階段組裝口罩機台，任務宣告完成了，交棒下一階段，60條產線日產1000萬片的產量。