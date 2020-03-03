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伊朗疫情嚴峻！中國包機傳今晚抵達　接「滯留疫區」民眾回國

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▲▼中國南方航空。（圖／南航提供）

▲陸媒報導，中國今晚將有第一架由南方航空直飛的包機，抵達伊朗首都德黑蘭，接回滯留民眾。（示意圖／南航提供）

記者陳政錄／綜合報導

中國新冠肺炎新增確診數逐日降低後，近日國際上卻迎來伊朗、南韓、義大利等地的「疫情大爆發。」面對此情事，據《環球時報》報導，中方今晚將派一架包機，抵達伊朗首都德黑蘭，接回「滯留疫區」的民眾；中國駐伊朗大使館工作人員受訪時也已經證實，「確有包機一事」，但未透露更多細節。

報導稱，今（3日）伊朗當地華人反映，3日晚間會有由中國政府組織的第一架包機，接滯留在伊朗的華人回國，由中國南方航空公司運營，估計可乘坐二百多名旅客，接下來幾天，可能還會有數架包機接滯留在伊朗的中國人回國。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,伊朗。（圖／路透）

▲伊朗首都德黑蘭和聖城庫姆的疫情嚴峻。（圖／路透）

對於返華人員安排，「今晚的包機將優先針對滯留在疫情最嚴重的庫姆的中國人，他們大部分是學生，現在大概有不到30名。」剩餘空位的話，會考慮伊朗其他地方的中資企業員工，以及經商的人士。

據了解，由於中國與伊朗都是受疫情影響較嚴重的國家，目前伊朗和中國的商業直航已被完全中斷，繞行第三國的航班，也只剩經莫斯科和曼谷轉機兩條路線。滯留民眾說，我認識的伊朗華人現在90%想回國，主要是因為擔心當地政府抗疫措施不夠強。

▲▼伊朗副總統馬蘇梅·埃布特卡確診感染新冠肺炎。（圖／翻攝Massoumeh Ebtekar twitter）

▲伊朗副總統馬蘇梅·埃布特卡確診感染新冠肺炎，其餘還有國家衛生部副部長等官員確診，更傳有高級顧問官員已因疫死亡。（圖／翻攝Massoumeh Ebtekar twitter）

根據實時統計數據，伊朗目前是僅次於南韓、義大利，全球除中國以外累計新冠肺炎確診數第三多的國家，達1501例，現存1260例，死亡66例，治癒175例，其中，死亡案例數為中國以外最多。

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