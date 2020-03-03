勞動部未納入振興特別預算　邱顯智批：勞工不需要紓困防疫？

▲時代力量黨團召開「防疫紓困預算，錢要花在刀口上」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

為因應新冠肺炎疫情，行政院於上月25日通過紓困振興特別預算600億元，立法院長游錫堃2日召集朝野黨團協商，決議3日邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長赴立法院報告並備詢，力拚13日能夠三讀通過。時代力量黨團3日上午召開「防疫紓困預算，錢要花在刀口上」記者會，質疑特別預算中未納入勞動部與消防等相關人員，呼籲錢應該花在刀口上。

立法院於上月25日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，行政院27日火速通過特別預算案，並送立法院審議。蘇貞昌3日赴立法院就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

時代力量黨團總召邱顯智表示，特別預算總共編列600億元，預算書卻僅有48頁，「金額600億卻以這麼簡要的報告呈現」，時力黨團要求找來交通部、經濟部、衛福部等相關涉及部會進行了解。

邱顯智指出，特別預算完全沒有納入勞動部，質疑「到底是勞動部認為它不需要，還是台灣勞工都不需要紓困防疫」，狀況如何仍需要進一步討論。此外，時力黨團先前針對消防人員權益所提出並通過的附帶決議，也沒有在預算書裡看到因應消防人員相關的工作負擔與人力配置的檢討，讓邱顯智直言「這是非常不應該的行為」。

立委王婉諭表示，紓困預算確實有存在的必要，但強調「錢要用在刀口上」，應考慮預算編列是否合理，以及能否發揮效應，希望大家杜絕浮濫編列，讓錢用到真正需要的人事身上。

立委陳椒華則說，在疫苗快篩系統部分，經濟部、衛服部已有編列預算，但防疫經費應用在跨部會的合作，國內很多大專院校也有技術人員能夠投入進行。在防疫部分，現在有越來越多人被隔離、需要被檢驗，醫檢師人力在預算中卻也未編列。

陳椒華也指出，不少失聯的非法外勞，恐因怕被罰而不敢表達可能生病的狀況，這部分也可能變成防疫上的大漏洞，移民署、內政部、勞動部等相關部會卻沒有編列防疫預算，希望行政院要通盤檢討。最後，經濟部這次編列了超過200億的特別預算，其中21.8億用在研發，「我們看起來好像是發紅包，發給你不知道有沒有做」，等於是給資方做紓困，因此建議應綁定申請門檻，針對惡意不給薪資、違反勞基法、違反職業安全規範、惡性裁員的廠家給予限制。

邱顯智強調，去行政院發放的夜市抵用券，迄今仍有400萬張未發出，如今又要發放振興抵用券，「到底成效如何也沒有看到相應評估」，要求行政院應該提出評估報告，因為錢本來就應該花在刀口上。

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