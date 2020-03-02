搭長程飛機、近距離吃飯NG！　陳時中認證「5地點」傳染風險高...非必要少去

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴重，台灣出發的以色列旅遊團傳出同班機一名旅客確診新冠肺炎，全團11人需即刻回台。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有些地點感染的風險相當高，非必要盡量別到該處。

以色列旅遊團傳出同班機一名旅客確診新冠肺炎，該名個案為日本鑽石公主號確診以色列旅客，兩次採檢陰性出院，又再被驗出陽性，該旅行團傍晚就會回到台灣，指揮中心會安排做發燒篩檢，如果沒有症狀，需進行14天居家隔離。

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陳時中表示，搭乘長程飛機、長期處於密閉空間風險相當高，已宣布是疫區的地點、擁擠的大型活動，也是危險地區之一，大型活動非常擁擠，大家互相近距離的吃飯，危險性也很高。此外，若非必要，盡量不要進出醫院，不管是探病、陪病，以及平時小病容易到急診室報到都要避免，真的有必要再去。

為了避免疫情擴大，台大公共衛生學院今(2)召開記者會，建議政府應帶頭規劃，以「全國動員」的方式圍堵與減災並行，特別是「加大社會距離」，包括大型聚會及公共場所人與人間距1米，大眾運輸也建議採取尖峰分流、上下班課分流、研擬推動遠距上下班課等。

▲截至3月2日為止，全台確診人數達到41人。（圖／翻攝疾管署）

▲全台確診者達41人關係圖。（圖／曾梓倩製）