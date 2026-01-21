台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

▲侯醫師前婆婆受訪表示，雙方已離婚不再有無任何瓜葛，直言離婚也算是還給黃家一份清靜。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

在台南市東區府連路開業約17年的「侯娟妃婦產科診所」，2025年無預警停業，引發地方病患關切，也四處打聽侯醫師去向，外界傳出侯醫師遭家人與丈夫向警方通報列為失蹤人口，並涉及家族訴訟與婚姻紛爭，對此侯醫師的前婆婆21日出面受訪，證實侯醫師已於2025年9月與兒子離婚，雙方已無任何瓜葛，直言離婚也算是還給黃家一份清靜。

對於侯醫師被列失蹤人口一事，台南市警一分局說明指出，2025年1月間，東門派出所曾受理侯醫師失蹤通報案件；不過同年2月，案件已由市警三分局撤銷失蹤協尋通報。而台南市衛生局亦表示，衛生局每年均對全市診所進行例行普查，侯醫師診所普查時並無特殊異常，但已向衛生局申請2025年3月7日正式歇業。

侯醫師與黃姓前夫2人同為醫師，前夫任職於南部大型醫院，雙方約17年前結婚，侯醫師前婆婆黃母受訪指出，當年因與侯女母親是朋友關係，見雙方皆為醫師且也未婚配，才促成這段婚姻，未料雙方最終成為怨偶走上離婚。

黃母表示，婚後因媳婦希望開業，家人將府連路黃家所有大樓中的1、2樓以每月6萬元低價出租供侯女設立診所，婚後侯女精神與情緒狀況時不穩，曾出現情緒失控摔物及言語辱罵丈夫情形，她自己也曾遭媳婦斥責。

黃母指出，侯女婚後未生育，雖曾與兒子共同檢查，但媳婦卻將問題歸咎於其兒子。黃母說侯女信仰「佛教如來宗」妙禪師父，且相當虔誠；黃家則為一般佛教家庭，平日出入的是台南北區正覺寺，雙方同是佛教信仰雖有不同，但過去並未因此發生正面衝突。

對於外傳侯女指稱「被黃家當作搖錢樹」，黃母說侯女與兒子都是醫師，2025年春節前，侯女突搬離住處並遷往安南區居住，她與兒子互提離婚訴訟，官司至2025年9月判決離婚。黃母強調，婚姻期間生活費與家用多由兒子負擔，兒子並未支付高額贍養費，部分珠寶與高價佛像也被侯女帶走，卻被外界傳聞把侯女當作搖錢樹，黃母十分不認同。

黃母表示，她兒子對為何長期忍受侯女言語辱罵，僅回應「當作修行，把對方當成菩薩考驗」，如今婚姻結束，原以為生活終於能回歸平靜，未料雙方離婚數月後仍遭週刊大幅報導，且部分內容與事實不符，她深感遺憾。