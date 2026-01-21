　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

▲侯醫師前婆婆受訪表示，雙方已離婚不再有無任何瓜葛，直言離婚也算是還給黃家一份清靜。（記者林東良翻攝）

▲侯醫師前婆婆受訪表示，雙方已離婚不再有無任何瓜葛，直言離婚也算是還給黃家一份清靜。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

在台南市東區府連路開業約17年的「侯娟妃婦產科診所」，2025年無預警停業，引發地方病患關切，也四處打聽侯醫師去向，外界傳出侯醫師遭家人與丈夫向警方通報列為失蹤人口，並涉及家族訴訟與婚姻紛爭，對此侯醫師的前婆婆21日出面受訪，證實侯醫師已於2025年9月與兒子離婚，雙方已無任何瓜葛，直言離婚也算是還給黃家一份清靜。

對於侯醫師被列失蹤人口一事，台南市警一分局說明指出，2025年1月間，東門派出所曾受理侯醫師失蹤通報案件；不過同年2月，案件已由市警三分局撤銷失蹤協尋通報。而台南市衛生局亦表示，衛生局每年均對全市診所進行例行普查，侯醫師診所普查時並無特殊異常，但已向衛生局申請2025年3月7日正式歇業。

侯醫師與黃姓前夫2人同為醫師，前夫任職於南部大型醫院，雙方約17年前結婚，侯醫師前婆婆黃母受訪指出，當年因與侯女母親是朋友關係，見雙方皆為醫師且也未婚配，才促成這段婚姻，未料雙方最終成為怨偶走上離婚。

黃母表示，婚後因媳婦希望開業，家人將府連路黃家所有大樓中的1、2樓以每月6萬元低價出租供侯女設立診所，婚後侯女精神與情緒狀況時不穩，曾出現情緒失控摔物及言語辱罵丈夫情形，她自己也曾遭媳婦斥責。

黃母指出，侯女婚後未生育，雖曾與兒子共同檢查，但媳婦卻將問題歸咎於其兒子。黃母說侯女信仰「佛教如來宗」妙禪師父，且相當虔誠；黃家則為一般佛教家庭，平日出入的是台南北區正覺寺，雙方同是佛教信仰雖有不同，但過去並未因此發生正面衝突。

對於外傳侯女指稱「被黃家當作搖錢樹」，黃母說侯女與兒子都是醫師，2025年春節前，侯女突搬離住處並遷往安南區居住，她與兒子互提離婚訴訟，官司至2025年9月判決離婚。黃母強調，婚姻期間生活費與家用多由兒子負擔，兒子並未支付高額贍養費，部分珠寶與高價佛像也被侯女帶走，卻被外界傳聞把侯女當作搖錢樹，黃母十分不認同。

黃母表示，她兒子對為何長期忍受侯女言語辱罵，僅回應「當作修行，把對方當成菩薩考驗」，如今婚姻結束，原以為生活終於能回歸平靜，未料雙方離婚數月後仍遭週刊大幅報導，且部分內容與事實不符，她深感遺憾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷驚見高中生亮刀！旅客嚇壞
網傳地球8／12「失去重力7秒」將釀4千萬人死亡　NASA揭
台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗
快訊／「西門町地王」遭搜索！
直升機墜阿蘇火山口內　日國交省認定「航空事故」！
快訊／新增4檔飆股...明起「抓去關」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

桃園休旅車右轉與機車碰撞　23歲外送員噴飛送醫不治

防寒流關窗小心中毒！新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

快訊／高雄大寮透天厝火警　屋主受困2樓獲救送醫

涉詐富商420萬　薛楷莉搬出媽媽救援！嗆檢「欺負單親媽」

金門2車對撞！64歲女駕駛越線逆衝　車輪噴飛頸部不適送醫

快訊／淡水社區女子墜樓命危！路人目擊倒血泊驚嚇報警

最貴畢業照！大學生闖輕軌軌道拍學士照　遭勸竟回：車來會走

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

桃園休旅車右轉與機車碰撞　23歲外送員噴飛送醫不治

防寒流關窗小心中毒！新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

快訊／高雄大寮透天厝火警　屋主受困2樓獲救送醫

涉詐富商420萬　薛楷莉搬出媽媽救援！嗆檢「欺負單親媽」

金門2車對撞！64歲女駕駛越線逆衝　車輪噴飛頸部不適送醫

快訊／淡水社區女子墜樓命危！路人目擊倒血泊驚嚇報警

最貴畢業照！大學生闖輕軌軌道拍學士照　遭勸竟回：車來會走

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

美房價、利率持平　近4成房仲認為市場漸趨平衡

61歲夏靖庭全場唯一「連續做健腹輪」體力超狂！　私下寵2國小兒

卓榮泰喊辯論總預算　藍黨團直球對決：辦三場「三長對三長」

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

穿厚外套還是冷？冬季保暖祕訣：內層、中層、外層這樣穿最有效

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

26歲買下2450萬宅！女每天工作12至18小時圓夢　存錢秘訣曝光

快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

【陳三歲吐舌笑翻網】開箱造型提燈K到她頭！　陳其邁慘遭小馬尾妹狠瞪

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

即／不只滿堂紅淪洗錢水房　虎爺台菜私廚詹軒文被捕

哥結婚拒絕邀張文：怕弟弟會殺人

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」　法官一臉問號

虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

正妹拔智齒慘遭「屠殺」1.5小時牙醫遭求償

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

更多熱門

相關新聞

台南市道安數據偏高不迴避滾動檢討用數據守住安全底線

台南市道安數據偏高不迴避滾動檢討用數據守住安全底線

交通部公布2025年1至10月全國交通事故統計數據，台南市交通事故死亡人數偏高情形引發關注，台南市政府正視相關數據，已針對每一起死亡事故逐案現勘檢討，並同步滾動調整防制作為。市府強調，單月事故集中不代表整體治理方向失效，從整體結構數據來看，相關改善措施正逐步發揮效果。

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

台南市五妃街再塌陷　黃偉哲：市府進駐隨時監控

台南市五妃街再塌陷　黃偉哲：市府進駐隨時監控

台南新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土打造全齡照護新據點

台南新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土打造全齡照護新據點

大台南總工會寒冬送暖集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

大台南總工會寒冬送暖集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

關鍵字：

台南婦產科名醫歇業失蹤離婚

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面