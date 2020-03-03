南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」　文在寅：投入30兆向疫情開戰

▲南韓總統文在寅表示政府進入24小時戒備狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

《韓聯社》報導，南韓今（3）日新增新冠肺炎（COVID-19）600例確診，全國累計4812人感染，目前有29名患者死亡。南韓總統文在寅今日表示，政府所有部門進入24小時戒備狀態，國家等同針對疫情「開戰」。他還宣布，預計投入30兆韓圜對抗疫情。

文在寅今日在每周的內閣會議表示，計畫投入30兆韓圜（約台幣7491億元）來直接或間接抗疫，隨著大邱與慶尚北道的病例數激增，所有政府部門進入24小時的全面戒備狀態，此舉也等同向疫情開戰。大約60％病例都與新天地教會在大邱的分支有關；大邱擁有250萬人口，是南韓第四大城市。

文在寅發表談話時，南韓全國確診數已來到4812人，與2日比較增加了600人感染。他表示，持續新增額外的病例是一個「關鍵階段」，隨著感染數增加，情勢完全轉變，「大邱與慶尚北道的危機達到尖峰，全國都進入對抗此種傳染疾病的戰爭中。」

文在寅命令所有政府單位進入24小時戒備狀態，以便未來實施隔離與經濟相關的舉措，因此，政府預計花費30兆韓圜來應對危機，「經濟情況很嚴峻。」對於未能立即提供民眾充分的口罩，他也表達歉意，同時呼籲政府採取更有力的舉措。

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