蘇貞昌霸氣回高嘉瑜：包機「弱勢優先」非堅持橫濱模式





▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

滯留湖北一千多名台灣民眾等不到包機回家，面對對岸文宣戰力提升，滯留民眾憤怒情緒水漲船高，有百位台灣人要自費跨海喊告蔡英文政府違憲。民進黨立委高嘉瑜3日質詢行政院長蘇貞昌時問到，是否一定要堅持「橫濱模式」，才能撤回國人，對此，蘇貞昌強調，並不是要堅持什麼模式，而是一定要「弱勢優先」。

針對台人滯留湖北，蘇貞昌表示，現在卡關是卡在中國，我們持續與對方接洽，不過，中國方面卻堅持要用他們的飛機。結果第一次送回來的名單並非我方堅持的弱勢優先，跑出來沒有的人，引發的質疑很大。

蘇貞昌進一步指出，被加進去名單的人甚至出現一名確診，讓同機乘客大受影響，防疫工作、檢疫工作都大受影響，所以不論是蔡總統、指揮官都再再宣布，「我們下不為例」。

高嘉瑜提問，是不是一定要堅持「橫濱模式」，蘇貞昌回應，不是要堅持什麼模式，而是一定要「弱勢優先、防疫優先」。到如今中國大陸開的名單人數一直變化，而台灣方面就是堅持弱勢優先，名單我們都開出來了，武漢要回來的人一定要用包機，不能化整為零。

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