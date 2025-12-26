　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年數量特多！竹山紫南宮馬年錢母亮相　12／31上午開放排隊

記者高堂堯／報導

農曆蛇年漸進尾聲，竹山紫南宮今天（26日）正式推出馬（丙午）年祥瑞錢母，將在明年1月1日元旦上午9點發放；廟方指出，今年因為是討喜的馬年，因此準備發放數量比去年多很多，造型設計包裝上經土地公土地婆指示，也提高很多預算，呈現如名牌精品的精緻質感，搭配「馬上發財」、「馬上成功」等吉祥話，希望給信眾們最好的禮品，帶回家收藏。

▲竹山紫南宮推出馬年紀念套幣，明年元旦發放。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲竹山紫南宮推出馬年紀念套幣，明年元旦發放。（圖／記者高堂堯攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

紫南宮今天舉辦丙午馬年錢母發表會，除延續每年以生肖作為設計核心，在銅幣上分別鍍上純金與純銀色澤，正面皆鑲嵌土地公聖像圖騰，單枚分裝，另推出精裝套組，造型設計為奔騰意象的駿馬座身，鑲嵌金、銀兩枚錢母合成一組，並揹負金色聚寶盆，寓意「馬上發財、財運奔騰」，祝福信眾全年平安順遂。

▲紫南宮馬年金銀紀念套幣。（圖／記者高堂堯攝）

▲竹山紫南宮推出馬年紀念套幣，明年元旦發放。（圖／記者高堂堯攝）

▲紫南宮馬年紀念套幣外包裝質感有如名牌精品。（圖／記者高堂堯攝）

紫南宮主委莊秋安表示，雖然31日早上8點起才開放排隊，但其實一周前已經有數百民眾在用椅子排隊，因此特別提醒，只要在元旦當天早上9點開始發放以前排進隊伍都一定能領到，請民眾不要提早到場，同日早上10時截止，發放時間、數量都會視現場狀況隨時調整修正，並呼籲民眾要明辨仿冒品，親自到廟裡領取真品才有土地公保佑的效力。

▲竹山紫南宮推出馬年紀念套幣，明年元旦發放。（圖／記者高堂堯攝）

▲竹山紫南宮推出馬年紀念套幣，明年元旦發放。（圖／記者高堂堯攝）

▲竹山紫南宮推出馬年紀念套幣，明年元旦發放。（圖／記者高堂堯攝）

因強烈大陸冷空氣侵襲，莊秋安指出廟方也會準備蕃薯餅、竹筍餅等在地名產或小點心供香客食用，若遇天雨也會提供方便型雨衣，也希望老天幫忙、不要下雨；他另提及今年借還金數據尚在統整，但預估比去年多5%，應該是因經濟不景氣，加上土地公靈驗庇佑，使得借金人氣不減反增。

▲竹山紫南宮推出馬年紀念套幣，明年元旦發放。（圖／記者高堂堯攝）

紫南宮馬年元旦福氣招財錢母發放方式，廟方說明如下：

一、 紫南宮開放信眾於元旦前一日排隊，信眾只要於114年12月31日早上8點開始至115年1月1日早上9點前排入隊伍，皆可獲得馬年丙午(銀)錢母一枚。

二、 紫南宮馬年特別準備5000顆金雞蛋發送給信眾，前5000名排入隊伍之信眾都有機會得到一顆金雞蛋，金雞蛋內含有福氣兌換卷，內容為限量禮品，包括壹錢金戒指15只、現金6000元紅包20包、「馬上發財」套幣精裝組1200組、馬年福氣項鍊300條、馬年福氣金銀錢母1000組、馬年金錢母2465個。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
aespa走紅毯...她遭粉絲刻意無視「零尖叫」　慘況全播出
年終晚宴淪千人大逃亡！烈焰吞噬天花板　大馬度假村狂燒畫面曝
王建民認證強投！祝徐若熙赴日：你走了兄弟才能鬆口氣
「小英男孩」6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦
氣溫驟降！32小時45人送醫...3人無呼吸心跳
快訊／61贊成、50反對！立院通過「彈劾賴清德」提案
李明峯收押　美魔女密友正面曝光
王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

今年數量特多！竹山紫南宮馬年錢母亮相　12／31上午開放排隊

搞笑凸槌！章魚燒名店拍「腳踢丸子」影片　食安處上門揪3缺失

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

日本限定！涮乃葉年底悄推「松葉蟹吃到飽」　台人讚：2人吃130隻

「閃耀新北1314跨河煙火」12/31演唱會　交通、直播全攻略

冷氣團甩水氣「3地雨最大」　下周跨年北台灣濕涼

合歡山路面結冰！昆陽至大禹嶺須加掛雪鏈　管制範圍一次看

落實農民社會安全　規劃農退儲金提繳分擔改為農民四成、政府六成

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

今年數量特多！竹山紫南宮馬年錢母亮相　12／31上午開放排隊

搞笑凸槌！章魚燒名店拍「腳踢丸子」影片　食安處上門揪3缺失

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

日本限定！涮乃葉年底悄推「松葉蟹吃到飽」　台人讚：2人吃130隻

「閃耀新北1314跨河煙火」12/31演唱會　交通、直播全攻略

冷氣團甩水氣「3地雨最大」　下周跨年北台灣濕涼

合歡山路面結冰！昆陽至大禹嶺須加掛雪鏈　管制範圍一次看

落實農民社會安全　規劃農退儲金提繳分擔改為農民四成、政府六成

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

沒什麼大建設「新店房價為何高？」　內行曝關鍵：就很強了

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

難過冬！12月兩戰出手命中率暴跌　克雷格遭新竹攻城獅解約了

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

AI大壺節論壇！印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

臉上痘痘別亂擠！女擠破「死亡三角」區　半邊臉下垂癱瘓送醫

【玩弄生命】高雄4屁孩生態公園虐魚　惡劣踩踏環保局開罰

生活熱門新聞

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

台北2006跨年卡司被挖　網驚「不寫名字也認得」

冷氣團發威　五股10.3℃逼個位數

元旦調漲最低工資月薪29500、時薪196

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

玩嘉義一晚2300元　他查高鐵來回2100元傻了

雪山「三六九山莊」廠商停工！　建築師嘆：從72歲忙到82歲

彭啓明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

快訊／玉山今早下雪了！　冷氣團發威最低-5.5℃

柯文哲被求刑28年半　館長轟：會有報應的

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

體壇大咖「抄論文」7年後大逆轉！　輔大拔除教授資格

更多熱門

相關新聞

IS策畫新年恐攻　土耳其狂抓115人

IS策畫新年恐攻　土耳其狂抓115人

土耳其25日展開大規模行動突襲124處地點，成功逮捕115名涉嫌策劃攻擊聖誕節和新年活動的疑似極端組織伊斯蘭國（IS）恐怖分子，同時在阿富汗與巴基斯坦邊境逮捕一名高階IS成員。

即／台14甲昆陽-大禹嶺結冰　限掛雪鏈通行

即／台14甲昆陽-大禹嶺結冰　限掛雪鏈通行

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」

合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」畫面曝

合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」畫面曝

關鍵字：

竹山鎮紫南宮馬年新年紀念套幣錢母元旦影音

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面