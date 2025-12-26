今年數量特多！竹山紫南宮馬年錢母亮相　12／31上午開放排隊

記者高堂堯／報導

農曆蛇年漸進尾聲，竹山紫南宮今天（26日）正式推出馬（丙午）年祥瑞錢母，將在明年1月1日元旦上午9點發放；廟方指出，今年因為是討喜的馬年，因此準備發放數量比去年多很多，造型設計包裝上經土地公土地婆指示，也提高很多預算，呈現如名牌精品的精緻質感，搭配「馬上發財」、「馬上成功」等吉祥話，希望給信眾們最好的禮品，帶回家收藏。

▲竹山紫南宮推出馬年紀念套幣，明年元旦發放。（圖／記者高堂堯攝，下同）

紫南宮今天舉辦丙午馬年錢母發表會，除延續每年以生肖作為設計核心，在銅幣上分別鍍上純金與純銀色澤，正面皆鑲嵌土地公聖像圖騰，單枚分裝，另推出精裝套組，造型設計為奔騰意象的駿馬座身，鑲嵌金、銀兩枚錢母合成一組，並揹負金色聚寶盆，寓意「馬上發財、財運奔騰」，祝福信眾全年平安順遂。

紫南宮主委莊秋安表示，雖然31日早上8點起才開放排隊，但其實一周前已經有數百民眾在用椅子排隊，因此特別提醒，只要在元旦當天早上9點開始發放以前排進隊伍都一定能領到，請民眾不要提早到場，同日早上10時截止，發放時間、數量都會視現場狀況隨時調整修正，並呼籲民眾要明辨仿冒品，親自到廟裡領取真品才有土地公保佑的效力。

因強烈大陸冷空氣侵襲，莊秋安指出廟方也會準備蕃薯餅、竹筍餅等在地名產或小點心供香客食用，若遇天雨也會提供方便型雨衣，也希望老天幫忙、不要下雨；他另提及今年借還金數據尚在統整，但預估比去年多5%，應該是因經濟不景氣，加上土地公靈驗庇佑，使得借金人氣不減反增。

紫南宮馬年元旦福氣招財錢母發放方式，廟方說明如下：

一、 紫南宮開放信眾於元旦前一日排隊，信眾只要於114年12月31日早上8點開始至115年1月1日早上9點前排入隊伍，皆可獲得馬年丙午(銀)錢母一枚。

二、 紫南宮馬年特別準備5000顆金雞蛋發送給信眾，前5000名排入隊伍之信眾都有機會得到一顆金雞蛋，金雞蛋內含有福氣兌換卷，內容為限量禮品，包括壹錢金戒指15只、現金6000元紅包20包、「馬上發財」套幣精裝組1200組、馬年福氣項鍊300條、馬年福氣金銀錢母1000組、馬年金錢母2465個。