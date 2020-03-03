7人院內群聚感染！　「一張圖」秒懂國內確診關係

▲台灣確診個案關係圖。（圖／指揮中心提供）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內第42例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，為案34確診前同病房、不同病室且已出院病人的陪病家屬，由於該病室和案34是同一護理師照顧，後來已確認染疫，調查也發現，該名護理師曾和陪病家屬互動過。

指揮中心表示，案42近期沒有國內外旅遊史，2月23日感到全身倦怠及咳嗽到診所就醫，3月1日衛生單位進行追蹤時，發現個案有呼吸道症狀，隨即安排就醫採檢通報，並收治負壓隔離病房，於今日確診。

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指揮中心進一步表示，案42曾在2月17日至24日家人住院期間陪病。衛生單位調查發現，案36及37兩位護理人員在確診前，曾經在2月21日至23日照護過案42的家人。其中，案36曾與案42有過短暫接觸，案37則無，將進一步釐清案42的可能感染源。目前，針對本起群聚事件，指揮中心已經掌握接觸者共295人，並採檢247人，其中6人陽性（案35至38及案41、42)、206人陰性，其餘檢驗中。

▲截至3月2日，目前累計通報2,450個案，含42名確診。（圖／路透）

指揮官陳時中表示，案42為50多歲女性，因為指揮中心調查案34同病房患者（案42丈夫）時，她也表示有相關症狀，後來檢驗確認為陽性。專家諮詢小組召集人張上淳補充說明，一個病房有很多病室，有單人、雙人、多人病室的模式，一個病室就是一個號碼房間；後來也瞭解，案34和案42的丈夫是不同房間，但是由同一名護理師照護，而這名護理師後來也被檢驗確認陽性，且與家屬互動過。

根據指揮中心統計，昨日國內新增161例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,450個案，含42名確診、2,135名排除，剩下隔離檢驗中（154名初驗陰性、其餘待檢驗）。確診個案中，有1名死亡、12名已出院，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

另外，案27相關群聚接觸者為828人，共採檢183人，其中5人陽性，也就是案28至32、其餘皆為陰性；針對案33、39、40境外移入個案接觸者，持續追蹤健康情形及採檢結果；鑽石公主號19名返台國人無後送個案，持續密切觀察其健康情形。