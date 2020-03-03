新法首例！新竹男「林東京」居家檢疫失聯1天趴趴走　百萬天價罰金出爐

▲新竹男子「林東京」因為違反居家檢疫規定，被開罰最重100萬元。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、陳羿妏／新竹報導

新竹男子林東京於27日因居家檢疫失聯，28日遭到縣府公告姓名協尋，所幸幾個小時後林東京終於主動前往新竹縣六家派出所報到。對此新竹縣衛生局3月3日，針對林東京無故失聯、擅自外出的行為，依違反居家檢疫規定，將開罰最重100萬元，而這也創下新制法規上路以來最高罰金。

新竹縣衛生局3日證實，簽處公文已經上呈，簽罰的金額是新台幣100萬元。

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根據舊制的傳染病防治法，若有違反居家檢疫規定者，最高可罰15萬元，而新法《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》於2月25日通過後，2月27日起生效，林東京失聯日期適逢新法上路當天，因此適用此條例，也成首例受重罰的人。

▲新竹縣衛生局長殷東成回應重罰理由。

新竹縣衛生局長殷東成說，會重罰100萬是因為林東京不願乖乖配合居家檢疫規定，失聯後協尋過程也不配合，浪費人力資源，認為此舉非常惡劣，才決定祭出重罰，另外呼籲民眾無論居家隔離、居家檢疫、自主健康管理，都要遵守政府規定，勿隨意觸法。

林東京於2月25日搭乘廈門航空自北京返台，沒想到他返台後未遵守從疫區返台需居家檢疫的規定，反而到處趴趴走，防疫人員2月27日與林男取得聯繫，男子告知更正居家檢疫地址數次，最後變更地址為台北市萬華區，但經家訪無法尋獲男子，透過警政機關協尋，仍找不到人。

竹北六家派出所員警不斷打電話給對方，只是林男電話時通、時不通，雙方一直未順利聯絡上，警方再找到林東京的家人，勸說他們採溫情攻勢，甚至連林男的前女友都加入溫情喊話的行列，一行人不斷以簡訊、留言勸說林東京、約他出來見面，並再三保證，來派出所報到，警方會保護你，終於成功讓林男卸下心防，主動報到。

事後，林男在家人的陪同下至派出所報到，警方也祭出「口罩、酒精+手套」的「高規格接待」，隨後林男由2名救護人員陪同搭救護車，並在2名員警開警車戒護之下先載往醫院做初步篩檢，後續縣府也將追蹤林男的行蹤。

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