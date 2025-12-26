搞笑凸槌！章魚燒名店拍「腳踢丸子」影片　食安處上門揪3缺失

▲台中市一中商圈知名店家「明仁二代目章魚燒」，日前為在網路上傳一支短影音，未料玩笑開過頭，引發網友抨擊。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市一中商圈知名店家「明仁二代目章魚燒」，日前為在網路上傳一支短影音，未料玩笑開過頭，引發網友抨擊。影片中影射餐飲業衛生問題的舉動，不僅讓網友質疑店家平時的衛生習慣，更驚動台中市政府食安處上門稽查，結果「玩笑竟成真」，當場被查獲3項衛生缺失。

自嘲「餐飲業POV」 腳踢落地章魚燒惹議

[廣告]請繼續往下閱讀...

該爭議影片以「POV：餐飲業」為題，意指餐飲業工作人員的第一人稱視角。畫面中，一名工作人員將一顆掉在烤盤外的章魚燒推到地上，接著環顧四周，確認無人後，竟用腳將章魚燒踢進餐檯底下，影片還俏皮地配上經典的「頑皮豹」音樂。

▲影片原本用意搞笑，但引發軒然大波後，台中市食安處隨即派員前往該店稽查，被揪出三大缺失。（圖／記者游瓊華翻攝）



玩笑成真！食安處上門揪出3大衛生缺失

影片原本用意搞笑，但引發軒然大波後，台中市食安處隨即派員前往該店稽查。經查核後發現，店家確實有多項不符「食品良好衛生規範準則」之處，包括「部分設備及地面不潔」、「食材未離地放置」以及「作業人員未依規定提供體檢證明」等3項缺失。

食安處已當場開立限期改善通知書，要求店家於明年1月5日前改善完畢，若屆時複查仍不合格，將依違反《食安法》開罰新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。同時，該品牌業者也將被列入高風險名單，未來將面臨不定期稽查。

店家急滅火稱「是道具」 難挽商譽

事發後，店家已緊急將影片下架，並發表聲明澄清，影片中的章魚燒僅是「食品模型（道具）」，並非實際販售的食材，對於影片未清楚標示而造成大眾誤解與不安，店家虛心接受指教並致歉，強調未來會更謹慎，並重申「食品安全與衛生」是不可妥協的原則。然而，一場網路玩笑最終引來官方稽查並查出實際缺失，無疑是對品牌形象的一次重創。