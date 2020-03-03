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北市防疫計程車2司機報到　包月加隔離45天工資15.7萬

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▲▼新冠肺炎疫情嚴峻，計程車司機長期在密閉空間工作為高度危險群。為避免遭到傳染，司機大哥紛紛掛上口罩載客。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎疫情嚴峻，北市推出防疫計程車，示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19），針對居家檢疫者有就醫需求者，北市府首創「防疫計程車」，提供接送服務，目前已徵得2名駕駛加入，北市府一天補貼3500元，若以3月份加上隔離日計算，總計45天可獲15萬7500元。

北市公運處科長王郁凱說，防疫計程車採「包月制」，北市補貼駕駛每日3500元，若駕駛服務2月整個月，將得到29天日薪總共10萬1500元，3月整月31天，可獲補貼10萬8500元，因有潛在風險，只要駕駛決定不再繼續包月載客，不再當防疫計程車，北市府要求駕駛一律先在家自主隔離14天，一天補貼3500元，隔離期間將有4萬9000元，若以3月份加上隔離日計算，總計45天可獲15萬7500元。另額外可獲乘客車資，以跳表計費。

王郁凱指出，目前已出車載送4人，駕駛執勤時必須戴手套、口罩、酒精，上下班以及執勤前後都需要消毒，執勤後車輛也要消毒，駕駛需載固定場所待命，不得再戴其他乘客；目前有4名駕駛候補，若居家檢疫需求擴大，將優先考慮增加駕駛。

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