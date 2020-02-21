蔣萬安要求公布「北部女」訊息　陳時中回應了！

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，台灣出現的第24例患者「北部女」，追蹤回溯接觸史後陸續安排多達360人採檢。國民黨立委蔣萬安21日質詢時要求，應該公布「北部女」訊息，對此，衛福部長陳時中回應，因為知道特定對象，所以不特別公布相關資訊。

針對疫情升溫，新北市長侯友建議中央防疫層級提升至一級開設，台北市長柯文哲則說，「公開透明是我的政治主張」，有人說公開會引起什麼恐慌疑慮，問題是不公開不是恐慌更多嗎？

蔣萬安21日質詢時表示，應該要公布北部女的相關訊息，不然選區民眾會擔心會不會是在自己的地區內。對此，行政院長蘇貞昌回應，疫情爆發以來，指揮中心一天一次，甚至幾次記者會更新資料，跟國人報告，國人對政府高度信心和肯定由來於此，「疫情透明公開我們做到了，不必引起不必要干擾。」

陳時中則表示，地方政府當然都知道相關資訊，「我們態度很清楚，掌握特定對象，我們不公布；不能掌握特定對象，我們公布。就像鑽石公主號不能掌握特定對象，我們用細胞簡訊全部一次公布，進一步掌握疫調。」





▲國民黨蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

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