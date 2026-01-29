戴錫欽點名鄭麗君「最具威脅」　蔣萬安：目前持續專注市政

▲台北市長蔣萬安出席2026燈節宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對2026台北市長選舉，民進黨遲遲未能拍板誰來選，國民黨北市黨部主委戴錫欽昨日受訪時指出，民進黨若真要對現任市長蔣萬安造成威脅，最佳人選是行政院副院長鄭麗君，藍營「一定要嚴陣以待」。蔣萬安今（29日）則重申，離選舉還有一段時間，目前持續專注在市政，推動各項建設。

戴錫欽昨日接受專訪時表示，以自己過去與賈永婕的互動與了解，「要她選台北市長是不可能的事情」。但從賈永婕被點名，某種程度也反映民進黨目前仍在「找人」，否則不會將目光放在並無選舉意願的對象身上。他判斷，民進黨立委王世堅雖然形象鮮明、口條犀利，符合部分台北市民喜好，但依其性格判斷，「王世堅應該也不會出來選」。

對於民進黨最終可能推出的人選，戴錫欽認為，鄭麗君相較行政院長卓榮泰「更強」，原因在於其形象溫和中性，較少捲入政治口水與高度對立議題，仇恨值相對低，加上近期台美關稅談判成果，對產業界帶來實質助益，有助於吸引中間選民與非基本盤支持。他評估，若鄭麗君出線，有機會在台北市拿下約40%至45%選票，將迫使蔣萬安必須將更多心力放回台北市選戰，進而降低其替外縣市輔選的「外溢效應」，對國民黨整體選情形成衝擊。

蔣萬安今日出席台北燈節記者會時受訪表示，離選舉還有一段時間，目前持續專注在市政，推動各項建設。

至於輝達創辦人黃仁勳已經抵台，北市府與其簽約的時間是否已經確定？蔣萬安低調表示，其實北市府都還是持續跟輝達保持聯繫，最主要的是要看黃仁勳這段期間他的行程安排。