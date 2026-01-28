陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

▲監察院長陳菊請辭獲准。（資料照／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

監察院長陳菊自2024年12月開始，因健康因素請假至今，多次引起在野黨的不滿；而陳菊在歷經多次請辭後，總統府28日發出總統令，陳菊請辭獲准，並於2月1日生效。至於陳菊請假1年多期間，自2025年至今年1月，自願放棄每月36萬元薪資，以13個月計算，共計粗估468萬元新台幣。

陳菊是在2020年8月，獲前總統蔡英文提名出任監察院長，本來任期到2026年7月底；但是，她在2024年底時，原本以為只是感冒微恙，但在高醫就診後，發現右側腎臟有3.5公分腫瘤，經評估後進行切除手術。

不過，陳菊的手術結束後，傳出左側腦血管阻塞，後來又緊急住院治療，一度進到加護病房診治；所幸後來情況好轉，轉回一般的自費病房，但她也一直請假至今；而在她請假期間，職務都是由監察院副院長李鴻鈞代理。

在陳菊請假期間，多次引起在野黨的不滿。民眾黨主席黃國昌就曾試算陳菊每年的假期，批評陳菊不只每年有65天休假可請，請完以後再申請延長病假。不過，陳菊因公職年資深厚，年度休假約30天，加計事病假後，一年原則可享有65天假期，而陳菊在依序請完事假、病假後，則是進入「延長病假」階段。

另外，在薪資方面，陳菊在住院的期間，自2025年起至今年1月，她自願放棄每月36萬元薪資，並且在每月初自動上繳國庫，以13個月計算，共計約468萬元新台幣。