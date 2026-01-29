陳菊大事記！從小妹大到南霸天　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

▲陳菊大事記。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

監察院長陳菊因健康因素請假逾一年，28日終於請辭並獲准，引發政壇關注。根據聯合報報導，有知情人士透露，她養病期間多次透過管道向賴清德總統表達去意，卻始終未被點頭，也讓她在公職最後階段捲入不必要的爭議。

▲陳菊時任高雄市長時跟五都市長一同出席行政院會，霸氣的模樣在當時被網友瘋傳。（圖／翻攝陳菊臉書）

創黨元老的重量 黨內無人不識菊姐

回顧陳菊過去重大事件，她是民進黨創黨18人之一，那張掛在黨中央9樓的合照，被歷任領導人視為象徵歷史與正統的存在。從陳水扁、蔡英文到現任總統賴清德，都不只一次提及這張照片的分量。28日賴清德出席黨內尾牙，離場時談到陳菊，神情嚴肅，足見她在黨內的地位。

她既是美麗島世代的「小妹」，也是從黨外時期就站在第一線的老戰友。無論是美麗島審判，或是民進黨創黨過程，多張關鍵歷史畫面中都能看到陳菊，幾乎陪著這個政黨走過每一個重要轉折。

▲陳菊。（圖／行政院提供）

英菊情誼深厚 人事影響力曾達高峰

蔡英文總統任內，陳菊與她的私交眾所皆知。當年宣布由陳菊出任總統府祕書長前夕，蔡英文還在出訪行程中開玩笑地對媒體說，日後要訪問「菊姐」，得先過她這一關，語氣中滿是信任與依賴。

當時就有府內要角私下形容，那是一個「英、菊、賴」彼此支撐的權力結構。也曾傳出，只要是陳菊推薦的人選，蔡英文往往很快拍板。賴清德過去對黨內前輩一向尊重，對陳菊亦不例外，或許因此才會在她多次請辭時遲疑不決。

▲陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

菊系退場 高雄與新系的新考驗

陳菊投身政治，從擔任前省議員郭雨新祕書起步，一路走到高雄市長，被視為南台灣指標性政治人物。她在高雄培養出的「菊系」人馬，曾被形容是新潮流內部最具特色的一支隊伍。

不過，隨著她離開高雄政壇，這股勢力逐漸淡出，目前多已回歸新潮流系統運作。如今陳菊卸下監察院長、專心養病，年底高雄市長選戰，新系力挺的立法委員賴瑞隆面臨不小壓力，這一仗，對新系而言只許成功、不容失守。