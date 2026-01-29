　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊大事記！從小妹大到南霸天　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

▲▼陳菊大事記。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲陳菊大事記。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導　

監察院長陳菊因健康因素請假逾一年，28日終於請辭並獲准，引發政壇關注。根據聯合報報導，有知情人士透露，她養病期間多次透過管道向賴清德總統表達去意，卻始終未被點頭，也讓她在公職最後階段捲入不必要的爭議。

▲▼陳菊時任高雄市長時跟五都市長一同出席行政院會，霸氣的模樣在當時被網友瘋傳。（圖／翻攝陳菊臉書）

▲陳菊時任高雄市長時跟五都市長一同出席行政院會，霸氣的模樣在當時被網友瘋傳。（圖／翻攝陳菊臉書）

創黨元老的重量　黨內無人不識菊姐
回顧陳菊過去重大事件，她是民進黨創黨18人之一，那張掛在黨中央9樓的合照，被歷任領導人視為象徵歷史與正統的存在。從陳水扁、蔡英文到現任總統賴清德，都不只一次提及這張照片的分量。28日賴清德出席黨內尾牙，離場時談到陳菊，神情嚴肅，足見她在黨內的地位。

她既是美麗島世代的「小妹」，也是從黨外時期就站在第一線的老戰友。無論是美麗島審判，或是民進黨創黨過程，多張關鍵歷史畫面中都能看到陳菊，幾乎陪著這個政黨走過每一個重要轉折。

▲▼陳建仁與陳菊出席「519 白色恐怖記憶日」宣示大會。（圖／行政院提供）

▲陳菊。（圖／行政院提供）

英菊情誼深厚　人事影響力曾達高峰
蔡英文總統任內，陳菊與她的私交眾所皆知。當年宣布由陳菊出任總統府祕書長前夕，蔡英文還在出訪行程中開玩笑地對媒體說，日後要訪問「菊姐」，得先過她這一關，語氣中滿是信任與依賴。

當時就有府內要角私下形容，那是一個「英、菊、賴」彼此支撐的權力結構。也曾傳出，只要是陳菊推薦的人選，蔡英文往往很快拍板。賴清德過去對黨內前輩一向尊重，對陳菊亦不例外，或許因此才會在她多次請辭時遲疑不決。

▲▼施明德 我只帶來信心 新書發表會 陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

菊系退場　高雄與新系的新考驗
陳菊投身政治，從擔任前省議員郭雨新祕書起步，一路走到高雄市長，被視為南台灣指標性政治人物。她在高雄培養出的「菊系」人馬，曾被形容是新潮流內部最具特色的一支隊伍。

不過，隨著她離開高雄政壇，這股勢力逐漸淡出，目前多已回歸新潮流系統運作。如今陳菊卸下監察院長、專心養病，年底高雄市長選戰，新系力挺的立法委員賴瑞隆面臨不小壓力，這一仗，對新系而言只許成功、不容失守。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／女警誣告定讞！神似周子瑜女大生首吐心聲：感謝台灣司法力量
每天2顆蛋塞血管？醫驚揭「實驗1年」結果：別再把蛋黃挖掉
學霸被丟包輾斃！同梯曝私下為人　12分鐘片打臉司機
Google Chrome正式導入Gemini　支援自動瀏覽
《五燈獎》67歲主持人　新身份「年收300萬」
快訊／馬斯克證實！　特斯拉Model S、X正式停產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳菊大事記！從小妹大到南霸天　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

民眾黨春聯藏「雙蛋黃」　柯文哲、黃國昌關係玄妙

2026台北市長最強黑馬！戴錫欽點名「綠營1大咖」：蔣萬安最大威脅

國土署：營建剩餘土石方GPS系統　中央、地方雙軌並行

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

陳菊人生是台灣人爭取民主的發展史　林俊憲：希望她能早日歸來

陳菊因病卸任　林俊憲感性致謝「她的人生就是台灣民主史」

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

陳菊大事記！從小妹大到南霸天　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

民眾黨春聯藏「雙蛋黃」　柯文哲、黃國昌關係玄妙

2026台北市長最強黑馬！戴錫欽點名「綠營1大咖」：蔣萬安最大威脅

國土署：營建剩餘土石方GPS系統　中央、地方雙軌並行

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

陳菊人生是台灣人爭取民主的發展史　林俊憲：希望她能早日歸來

陳菊因病卸任　林俊憲感性致謝「她的人生就是台灣民主史」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

直擊／馬年生肖套幣史上最貴竟瘋搶！09：00開賣　台銀總行現人龍

運動家春訓名單公布　林維恩受邀成焦點

獨／女警誣告定讞！神似周子瑜女大生首吐心聲：感謝台灣司法力量

川普點名南韓！　美財長：國會批准前「貿易協議不存在」

義美小泡芙推2種新口味　網笑刷一排開箱文「近期最正常口味」

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

不只配息更拚成長！00929布局AI+綠能，績效飆高股息ETF亮麗

女子看新聞「莫名被賜死」嚇傻：我明明活著！

台南仁德資源回收場火警！倉庫紙箱堆狂燒　警消急出動85人搶救

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

政治熱門新聞

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

綠營誰戰蔣萬安？戴錫欽直言「她最強」

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

陳菊大事記！　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

民眾黨春聯藏「雙蛋黃」　柯文哲、黃國昌關係玄妙

國土署：營建剩餘土石方GPS系統　中央、地方雙軌並行

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

更多熱門

相關新聞

陳菊請辭　批踢踢熱議：坐實監察院1事

陳菊請辭　批踢踢熱議：坐實監察院1事

監察院長陳菊自2024年12月開始，因健康因素請假至今，多次引起在野黨的不滿，總統府本月28日宣布，監察院監察委員兼院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。消息立刻在PTT引起熱議，有網友覺得，確實應該以身體健康為重，也有人說「生病那麼久還不找人接替，不就坐實了監察院長就是毫無半點貢獻的職位嗎？」

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

林俊憲：陳菊人生是台灣人民主發展史

林俊憲：陳菊人生是台灣人民主發展史

關鍵字：

陳菊

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

將來銀行發布重訊！　總經理張恭賀真除

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　不到1年就走了

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

陳漢典收到紅包了！

估跌破10℃　下波挑戰冷氣團

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面