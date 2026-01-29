快訊／性侵狠殺長榮女大生3度判死　梁育誌更二審逆轉改判無期

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄男子梁育誌2020年涉犯長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵命案，一、二審均依強制性交故意殺害被害人等罪合併判死，最高法院撤銷死刑判決發回更審，高雄高分院更一審去年1月仍維持死刑，上訴後，最高院要求查明梁男有無教化矯正可能性，再度撤銷發回高雄高分院更審，高雄高分院今（29）日上午更二審宣判，逆轉改判無期徒刑。

本案發生於2020年10月28日晚間，當時就讀大三的鍾女獨自從台南歸仁校本部走回附近住處，途中遭隨機挑選目標的梁男用麻繩打結套住脖子、拖進路邊草叢，鍾女奮力反抗，抓傷、咬傷梁男，慘遭梁男性侵身亡，梁男開車載著鍾女遺體在台南、高雄亂繞10幾小時，期間用鍾女財物買吃的喝的，付不出加油錢還用鍾女手機抵押，最後棄屍於高雄大崗山區。

警方獲報很快鎖定梁男涉案，隔天傍晚5點多在梁家逮捕開車過家門不入、藉此觀望警方有無上門的梁男，梁男起初對警方嗆聲不認罪，還假意帶警方到事發地點找人、企圖誤導辦案方向，被警方破解行跡後，才供出棄屍地點，身上和車內被驗出鍾女的血跡與DNA。

全案偵查終結後，檢方對梁男提起公訴，一、二審均依強盜殺人、遺棄屍體、強制性交未遂等罪嫌遭判處死刑，但該案上訴到最高法院後，認為事實調查仍有不足，殺人部分撤銷死刑判決，發回更審，更一審認定梁男所犯為情節最嚴重之罪，仍判死刑。

沒想到上訴最高院後，又被發回更審，主要理由認為梁男所犯殺人罪與強盜罪，應查明是一行為觸犯2罪的想像競合關係，還是各自起意、分論併罰，另梁男犯案之初是否即有殺害被害人意圖，也有疑問，此外，最高院要求查明梁男有無教化矯正可能性。