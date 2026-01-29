　
社會 社會焦點 保障人權

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名74歲黃姓阿伯早上前往釣魚後騎車返家，途中行經和美鎮堤岸道路時疑似失控，車身不穩倒地，慘遭後方大貨車輾過，當場爆頭死亡，家屬得知後悲痛萬分。警方已聯繫上涉案的大貨車駕駛，正帶回分局釐清詳細事發經過與責任，而事故的撞擊瞬間全被後方車輛的行車記錄器完整拍下。

▲阿伯重心不穩摔車遭大貨車輾壓身亡。（圖／民眾提供）

▲阿伯重心不穩摔車遭大貨車輾壓身亡。（圖／民眾提供）

依據撞擊瞬間畫面，事發於上午11時40分許，地點在和美鎮濱海路一段的堤防道路。畫面顯示，當時一輛大貨車在前方行駛，黃姓老翁騎乘的機車從其右後方出現。約在影片第3秒處，阿伯突然加速，試圖從大貨車與右側白色護欄之間的狹窄縫隙超車。

▲和美堤岸道路發生機車遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供）

▲和美堤岸道路發生機車遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供）

由於空間極為不足，機車在行進過程中，疑似重心不穩，導致車輛機車劇烈搖晃，隨即失控向左側傾倒。阿伯連人帶車重摔在地並向前滑行，現場揚起一陣煙塵。機車橫躺在車道上，騎士則倒臥在旁。後方車輛見狀緊急煞車並向左閃避，但倒地的騎士，仍不幸遭前方的大貨車後輪輾過頭部，當場死亡。

事故發生後，有路過民眾發現黃姓老翁倒臥血泊中，嚇得立刻報警。彰化縣消防局獲報後趕抵，確認騎士已明顯死亡未送醫。初期現場只見死者與機車，肇事車輛去向不明，案情一度成謎。警方擴大調閱監視器後，迅速鎖定當時行駛在前方的52歲李姓男子所駕駛的大貨車。

▲和美堤岸道路發生機車遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供）

▲和美堤岸道路發生機車遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供）

警方初步調查，李姓駕駛疑似未察覺後方發生事故，因而駛離現場。目前已成功聯繫上李姓駕駛，要求其返回和美分局說明。雙方駕駛人駕照狀態正常，貨車駕駛將進行酒測確切的責任歸屬，仍需進一步調查。

▲阿伯重心不穩摔車遭大貨車輾壓身亡。（圖／民眾提供）

▲和美堤岸道路發生機車遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供）

彰化縣和美鎮今（29）日中午發生一起死亡車禍，一名年約74歲騎士被發現倒臥堤防道路，頭部嚴重受傷，當場死亡。案發初期現場僅遺留機車，不見其他事故車輛，警方接獲報案後，目前已掌握並找到疑似涉案的一輛大貨車，正通知駕駛人到案說明，以釐清確切的事故原因與責任歸屬。

