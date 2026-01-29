學霸被丟包輾斃！同梯曝私下為人　12分鐘片打臉司機

記者柯沛辰／綜合報導

溫姓替代役遭丟包台64線，慘遭4車爆頭輾斃。由於溫男是知名國立大學雙學士學位，下個月就要退伍，不料竟發生憾事，還被涉案司機指控是因踢椅背才爆發口角。對此，同袍聽聞難以置信，警方也從行車紀錄器發現「溫男全程12分鐘不發一語」，根本無口角，只有司機單方面咆哮。

凌晨搭多元計程車 12分鐘後遭丟包輾斃

溫男25日凌晨2點07分搭上多元計程車，準備自文山區返回新北板橋住處，不料上車僅12分鐘，就被丟包在台64快速道路，接連遭4車輾斃。救護人員獲報趕抵時，溫男已遭爆頭、四肢變形，明顯死亡。

涉案林姓司機供稱，是溫男不停踹椅背，雙方爆發口角，才會請對方自行下車。不過，警方調閱行車紀錄器卻發現「溫男全程12分鐘不發一語」，根本無口角，只有司機單方面咆哮、三字經與趕人命令，還有2次關鍵的關車門聲響，不排除是被司機拖下車，因此改列重大刑案偵辦。

▲林姓司機丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

同袍憶溫男瘦小有禮 受訓曾任幹部助人

同在鐵路警察局服役的同袍透露，溫男體格瘦小，但個性溫和內斂，而且樂觀開朗、待人有禮，曾在受訓時擔任幹部，大家都不曾想過他會與人發生激烈衝突，尤其溫男前陣子才約大家出來吃飯，如今發生憾事，眾人都很錯愕。

鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，溫男去年10月9日分發至鐵路警察局服役，服役期間生活單純、作息正常，近期也正積極準備工作面試。同梯役男得知噩耗後皆感不捨，他也第一時間親自向家屬致意慰問，大隊將全力協助家屬處理後續事宜。