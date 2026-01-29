　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨公告六都議員提名名額　2月初登記、3月開始民調對決

▲▼民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨公布六都議員提名辦法。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（29日）公告2026年台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市議員提名初選之種類、名額及選區、登記資格、領表登記期間及地點、申請登記手續及表件、選舉方式等事項。領表登記時間為2月4日至2月10日至各直轄市所屬黨部辦理，另外，登記後先行溝通協調，協調至2月13日截止。如無法達成協議，則辦理民調決定提名人選。調查時間為3月2日至4月10日，必要可展延一週。

▲▼民進黨六都提名席次。（圖／民進黨提供）

台北市議員第1選區，提名5人；第2選區，提名4人；第3選區，提名4人；第4選區，提名4人；第5選區，提名4人；第6選區，提名4人。僅保守提名25席。

新北市議員第1選區，提名2人；第2選區，提名2人；第3選區，提名4人；第4選區，提名6人；第5選區，提名5人；第6選區，提名3人；第7選區，提名2人；第8選區，提名5人；第9選區，提名2人；第10選區，提名1人；第11選區，提名2人。新北以各區現任席次「+1」做為提名席次，共提34席。

桃園市議員第1選區，提名5人；第2選區，提名2人；第3選區，提名3人；第4選區，提名2人；第5選區，提名1人；第6選區，提名1人；第7選區，提名5人；第8選區，提名2人；第9選區，提名2人；第10選區，提名1人；第11選區，提名1人；第12選區，提名1人。共提名26席。

▲▼民進黨六都提名席次。（圖／民進黨提供）

台中市議員第1選區，提名2人；第2選區，提名3人；第3選區，提名2人；第4選區，提名2人；第5選區，提名3人；第6選區，提名2人；第7選區，提名2人；第8選區，提名3人；第9選區，提名2人；第10選區，提名2人；第11選區，提名3人；第12選區，提名2人；第13選區，提名3人；第14選區，提名1人。共提名32席。

台南市議員第1選區，提名3人；第2選區，提名3人；第3選區，提名2人；第4選區，提名1人；第5選區，提名4人；第6選區，提名3人；第7選區，提名3人；第8選區，提名4人；第9選區，提名4人；第10選區，提名2人；第11選區，提名3人。共提名32席。

▲▼民進黨六都提名席次。（圖／民進黨提供）

高雄市議員第1選區，提名2人；第2選區，提名2人；第3選區，提名3人；第4選區，提名4人；第5選區，提名4人；第6選區，提名2人；第7選區，提名3人；第8選區，提名3人；第9選區，提名5人；第10選區，提名3人；第11選區，提名3人。共提名34席。

民進黨公布，領表登記時間為2月4日至2月10日至各直轄市所屬黨部辦理，並繳交領表費用100元。至於申請登記應繳納費用，登記費20萬元，如經協調退選者，可退還三分之二；民調費用20萬元，如同額競選全額退還，經協調退選則退還三分之二；保證金10萬元，除違紀者應沒收外，其餘在公告候選人名單後退還。

民進黨指出，針對選舉方式，登記後先行溝通協調，協調至2月13日截止。如無法達成協議，則辦理民調決定提名人選。民調調查時間為3月2日至4月10日，必要可展延一週。

01/27 全台詐欺最新數據

民進黨公告六都議員提名名額　2月初登記、3月開始民調對決

民進黨公告六都議員提名名額　2月初登記、3月開始民調對決

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

民進黨議員提名2026六都選舉初選2026大選台北新北台中桃園台南高雄

