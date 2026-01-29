日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

▲日網友貼綠委郭國文搶文件影片，藍綠白支持者洗版吵成一團。（圖／翻攝Threads）

記者郭運興／台北報導

一位日本網友28日在社群平台Threads貼出2024年立法院朝野攻防時，民進黨立委郭國文搶走秘書長周萬來文件的影片，該貼文引起熱議，更吸引破百萬次瀏覽。特別的是，底下留言卻是大批藍綠白支持者吵成一團，綠營支持者留言表示「選出藍白這些賣台立委，還要靠民進黨委員去做這種事才能保護台灣，實在太可悲」、「這個人救了台灣」， 藍白支持者則反擊「連日本人都看不下去」、「一堆青鳥跑來日本人的貼文底下用日文造謠是什麼鬼」。

一位日本網友28日在社群平台Threads貼出2024年立法院朝野攻防時，民進黨立委郭國文搶走秘書長周萬來文件的影片，並表示「據報導，一名台灣立法委員竊取法案後潛逃，以阻止法案通過」。

該貼文吸引破百萬次瀏覽、2.3萬人按讚，特別的是，底下留言卻是大批藍綠白支持者吵成一團，綠營支持者紛紛留言表示「選出藍白這些賣台立委，還要靠民進黨委員去做這種事才能保護台灣，實在太可悲了」、「真正想偷文件的是黃國昌」、「中國一天到晚想搞台灣」、「這個人救了台灣。但即使現在台灣的立委也有大批叛國立委」，更翻譯成日文留言。

藍白支持者則留言反擊「連日本人都看不下去，一堆在留言區造謠」、「青鳥在留言區硬拗的好笑程度：10000000%」、「失去理性的支持者們卻稱讚該行為，並撒謊說是為了守護台灣來將其正當化」、「一堆青鳥跑來日本人的貼文底下用日文造謠是什麼鬼」。