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受疫情影響桃機行業成重災區　鄭文燦：盼爭取最大資源振興機場產業

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▲桃園市長鄭文燦21日下午視察桃園機場，面對桃機受疫情影響導致產業損失慘重，鄭文燦看到客運班表面色凝重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦21日下午視察桃園機場，面對桃機受疫情影響導致產業損失慘重，鄭文燦看到客運班表面色凝重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情影響，桃園機場各產業嚴重受創，桃園市長鄭文燦21日訪視後表示，桃機旅客量預估還會再探底，機場各產業是疫情的重災區，市府將積極彙整產業紓困需求，規劃更完善紓困方案，爭取最大資源以協助振興機場產業。

根據統計，桃機出入境人數今年1月23日單日為15萬2千餘人，2月19日僅剩下5萬多人，跌幅超過6成，連帶使機場相關行業營運嚴重受創，其中免稅店營業額減少71%、綜合商場營業額減少約51%，鄭文燦下午視察桃機，為機場產業員工與桃機公司人員打氣。

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▲桃園市長鄭文燦21日下午視察桃園機場，接受空服員噴灑酒精消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦21日下午視察桃園機場，接受空服員噴灑酒精消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，桃機屬於綜合服務業，涵蓋交通運輸、觀光旅遊、免稅商店、美食廣場、過境服務、排班計程車等行業，打造機場經濟學主要關鍵要素就是人流，倘若人流減少就無經濟學可言，受到新冠肺炎疫情衝擊，機場相關行業營運數字持續探底，若中央未來再提升日韓兩國旅遊警示，恐怕讓機場營運更加雪上加霜。

鄭文燦認強調，無論是中央或地方政府都必須審慎思考如何帶領產業度過難關，中央正推動「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」立法，市府也將盡力蒐集資料提供中央參考，希望為產業振興挹注長遠且正面力量，爭取最大資源協助振興機場產業。

▲桃園機場受疫情影響，桃機第二航廈入境大廳空空蕩蕩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機場受疫情影響，桃機入境大廳空空蕩蕩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，機場計程車司機也曾提及，從未拒載過從中港澳返台居家檢疫的旅客，對於機場司機口罩與防疫物資，應該更充分供應，未來還有很多的事情必須要做，他願意做機場的最佳的後盾。

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