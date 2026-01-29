不雅片流出！已婚總統顧問「激戰美女下屬」　雙雙下台翻臉互告

▲ 武克希奇和帕伊科維奇不雅片外流。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蒙特內哥羅政壇爆發性愛片醜聞，網路曝光的一段外流影片揭露已婚的總統顧問武克希奇（Dejan Vukšić）和得力助手、人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇（Mirjana Pajković）發生性行為，消息震撼政界，兩人也雙雙請辭下台。

《紐約郵報》報導，帕伊科維奇23日透過聲明宣布辭職，並對武克希奇提出嚴厲指控。她聲稱自己遭受極端暴力威脅，揭露這名總統身邊第一人、前國安局長曾在通話中持續威脅她，「在蒙特內哥羅將無容身之地、無法生存」，同時批評總統米拉托維奇（Jakov Milatović）在醜聞中未採取任何行動。

▲ 醜聞爆發後兩人雙雙請辭。（圖／翻攝自IG）

據當地媒體《Pobjeda》，帕伊科維奇指出，武克希奇在她拒絕配合要求後竟出言威脅，聲稱自己手中握有對她不利的資料。她說，「當有人勒索你，某個更有權勢的人要求你做不願意的事，如果拒絕，就會被交給代表國家最高權力的人」，她強調雖未遭受肢體暴力，但對方明顯想在各方面摧毀她的生活。

武克希奇已於去年12月以個人因素為由請辭，但否認所有指控，聲稱自己也是在不雅片在網路上曝光後才第一次看到，更反控帕伊科維奇竊取他的手機。

武克希奇還稱帕伊科維奇涉入勒索集團，該集團曾於去年3月打恐嚇電話，要求他撤回憲法法院法官候選人提名，否則就要公布他威脅帕伊科維奇的電話錄音檔。雙方互控的刑事訴訟仍在進行中。