周末鋒面通過「北東降雨增」　低溫再探14度

記者周湘芸／台北報導

今、明天氣溫持續回升，各地晴到多雲，周六鋒面通過、東北季風影響，北部再度降溫，周六至下周日中部以北及東半部降雨增加，北部、宜花3000公尺以上高山有零星降雪機率。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天東北季風減弱，各地氣溫明顯回升，白天舒適溫暖，中南部留意日夜溫差大。周六鋒面接近並通過，周末又有一波東北季風影響。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



謝佩芸表示，今天清晨輻射冷卻影響，竹苗地區低溫下探10度以下，最低溫出現在新竹關西7.5度，苗栗頭屋也只有8.5度。目前西半部雲量偏少，白天晴朗穩定，中國華南水氣未來將逐漸移入台灣上空。

她指出，今天北台灣、宜花白天高溫可來到20至23度，中南部24至26度。西半部多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區有零星雨。明天華南地區有鋒面系統逐漸建立，周六通過台灣上空，後方的高壓將帶來東北季風，下周日至周一影響台灣，氣溫又會下降。

未來一周溫度趨勢，謝佩芸表示，明天氣溫持續回升，周六下半天隨著鋒面通過、後方的東北季風南下，下周日至周一北台灣溫度又會明顯下降，低溫約14、15度左右，高屏地區留意日夜溫差大。下周二東北季風減弱，氣溫又會回升。

降雨趨勢，她表示，明天台灣上空雲量增多，西半部以多雲到陰的天氣為主，東半部有局部短暫雨，北部山區也有零星短暫雨。周六白天鋒面接近及通過，中部以北、東半部降雨增加，周六晚間至下周日，中部以北及東半部水氣較多，降雨機率提高。下周一下半天西半部降雨減少，東半部、北部仍有短暫雨，下周二降雨就會趨緩。

降雪方面，謝佩芸也說，周六晚間到下周一中部以北、宜花3000公尺以上高山可能會有零星降雪機率。另外，周六清晨西半部、金馬地區可能有低雲或霧，提醒民眾留意。

