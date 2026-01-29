　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德施政加薪也減稅：3族群免稅　喊台灣社會福利已不輸世界

▲▼總統賴清德前往「松竹寺」參香祈福。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德前往「松竹寺」參香祈福。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德29日前往台中「松竹寺」參香祈福時，談及政府的各項施政成績。他說，政府除了加薪也持續推動減稅政策，單身租屋族年收入64.4萬元以下、四口之家且有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下、三代同堂212萬元以下者，皆不必繳稅，顯示台灣的社會福利已經不輸世界各國。

賴清德在致詞中表示，國家經濟成長表現亮眼，去年經濟成長率超過7.37%，股市也已衝破3萬2千點。政府除了確保具備競爭力的大型企業與科技產業的發展空間，也會持續關注與照顧中小微型企業，讓各種規模的企業都能獲利，整體產業欣欣向榮。

賴清德說，發展經濟之餘，政府也推出各項社會福利政策，包括「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私立大專校院學生每年3萬5千元學雜費補助，並額外補助中低收入戶。國家利用教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好，個人透過教育取得專業知識，改善個人生活；個人生活改善，社會也會跟著好。希望在台灣的所有孩子，無論出生在什麼地方，只要想要讀書，都可以得到政府的支持。

談及社福議題，賴清德說，長照3.0已經開始推動，目前全國共有1萬5千個長照據點、超過10萬名長照服務員，政府共編列1千2百億預算照顧長輩。此外，行政院院會日前通過「老年農民福利津貼暫行條例」及「國民年金法」部分條文修正草案，提高老農津貼發放額度至每人每月1萬元，以及國民年金給付上調為每月5千元。

賴清德也指出，政府近十年來已4度為軍公教加薪，累計約14%，去年除了為軍公教加薪3%，也特別提供國軍的特勤加給，希望提高國軍士氣；勞工基本工資也連續十年調升，現在是29,500元。政府也希望企業界為勞工加薪，企業倘要上市、上櫃必須依照《證券交易法》規定，調整基層員工薪資，因為現在台灣不只是經濟好，失業率3%左右更是25年最低，企業如果沒有加薪很難請到人才，薪水一定要提高。

接著，賴清德說，政府除了加薪也持續推動減稅政策，單身租屋族年收入64.4萬元以下、四口之家且有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下、三代同堂212萬元以下者，皆不必繳稅，顯示台灣的社會福利已經不輸世界各國。

賴清德強調，台灣經濟好，政府稅收增加，最重要的工作就是照顧人民，讓人民過更好的生活；同時也要讓國家更安全，強化國防力量。政府近來推動國防特別預算，希望打造「台灣之盾」，也希望業界一起投入國防工業。他請立法院儘速完成國防特別預算及中央政府總預算審查，共同讓國家更安全、經濟更發展、產業更升級，每一位國人都受到更好的照顧。

▼總統賴清德前往「松竹寺」參香祈福。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德前往「松竹寺」參香祈福。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌站出來登記
貝克漢兒撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚4
橄欖油「混芥花油」重罰400萬　下架逾3千瓶
周末鋒面通過「北東降雨增」　低溫再探14度
小綠人閃爍「衝進斑馬線罰500」　交部擬放寬4/1起不算違規
阿諾不P了！關濾鏡「41歲真面目現形」中空全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

快訊／跟老柯搶總召？　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

台北燈節「泡泡瑪特」進駐西門町　蔣萬安笑：二寶三寶也要朝聖

戴錫欽點名鄭麗君「最具威脅」　蔣萬安：目前持續專注市政

賴清德演說談台美關稅、對美軍購　「美國總統川普」驚現台下聆聽

藍新竹縣長初選攻防激烈　陳見賢宣布辭黨部主委：盼紛擾止於我

民進黨公告六都議員提名名額　2月初登記、3月開始民調對決

賴清德施政加薪也減稅：3族群免稅　喊台灣社會福利已不輸世界

海軍春節戰備操演！海上阻絕爆破震撼人心　T112狙擊槍也公開亮相

陸配李貞秀任期引關注　內政部：就職立委1年內須放棄他國國籍

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

快訊／跟老柯搶總召？　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

台北燈節「泡泡瑪特」進駐西門町　蔣萬安笑：二寶三寶也要朝聖

戴錫欽點名鄭麗君「最具威脅」　蔣萬安：目前持續專注市政

賴清德演說談台美關稅、對美軍購　「美國總統川普」驚現台下聆聽

藍新竹縣長初選攻防激烈　陳見賢宣布辭黨部主委：盼紛擾止於我

民進黨公告六都議員提名名額　2月初登記、3月開始民調對決

賴清德施政加薪也減稅：3族群免稅　喊台灣社會福利已不輸世界

海軍春節戰備操演！海上阻絕爆破震撼人心　T112狙擊槍也公開亮相

陸配李貞秀任期引關注　內政部：就職立委1年內須放棄他國國籍

苗栗KTV混戰「1死3傷」！53歲男利刃深刺心臟慘死　鈍器傷追共犯

公婆送小姑500萬+新北市房「尪只有機械車位」她心寒！網：更值錢

《慶餘年2》金晨肇事逃逸！疑「案發現場落跑」照片瘋傳　最慘下場曝光

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光　館方：協調補貨中

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

快訊／跟老柯搶總召？　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

以色列總理手機鏡頭「貼紙遮好遮滿」　這張圖讓伊朗媒體嗨翻

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

診所只收現金「像活在1980年代」！醫曝2原因：不是避稅

布魯克林撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚40萬飯店

【祝大家當立法委員】抓週切蛋糕不唱生日快樂歌　改唸台語祝詞超在地

政治熱門新聞

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

綠營誰戰蔣萬安？戴錫欽直言「她最強」

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

劉書彬花整修辦公室又要換　柯文哲開罵浪費錢

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

陳菊大事記！　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

徐巧芯揭國防部高價買到同款淘寶貨　監院證實

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

「無菸城市」示範區　迪化年貨大街全面禁菸

更多熱門

相關新聞

賴清德演說談台美關稅、對美軍購　「美國總統川普」驚現台下聆聽

賴清德演說談台美關稅、對美軍購　「美國總統川普」驚現台下聆聽

藍白陣營已經10度在立法院程序委員會擱置8年1.25兆國防特別預算。總統賴清德29日前往台中「松竹寺」參香祈福時，再次提及政府希望打造「台灣之盾」（T-Dome），籲請立法院儘速完成國防特別預算及中央政府總預算審查，共同讓國家更安全；同時他也談及近期剛完成的台美關稅談判議題。有趣的是，有一名在台下聆聽總統演說的支持者，以「美國總統川普」的裝扮亮相，頂著金黃假髮，身穿藍色西裝搭配橘紅色領帶，別著美國小國旗徽章，格外引人注意。

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

賴清德籲在野速審預算　國民黨團批：政治的情勒傷害台灣民主法治

賴清德籲在野速審預算　國民黨團批：政治的情勒傷害台灣民主法治

美中注意力內轉　台灣應加速國防革新

美中注意力內轉　台灣應加速國防革新

批鄭麗文奴僕心態　張亞中要求「美國恩人說」道歉

批鄭麗文奴僕心態　張亞中要求「美國恩人說」道歉

關鍵字：

賴清德加薪減稅長照3.0國防

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面