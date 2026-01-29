苗栗KTV1死3傷相驗結果曝！53歲男遭利刃穿心亡　家屬悲痛認屍

▲段姓男子持摺疊刀砍人，造成1死3傷。（圖／記者楊永盛攝，下同）



記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

苗栗縣頭份市某家KTV今(29日)凌晨驚傳命案！兩派人馬在走廊打招呼時疑似夾雜三字經，其中一名30歲段姓男子不知雙方認識，誤認對方惡意挑釁，竟持摺疊刀攻擊砍人，造成1死3傷。檢方下午相驗，發現死者莊男(53歲)致命傷在於心臟被刺刃刺中身亡，但身上另有疑似鈍器造成的傷口，將持續追查釐清是否有他人使用凶器傷人。

本案發生在今天凌晨12時25分，2個包廂內的酒客們在走廊碰到打了招呼，疑似內容夾雜了三字經，段男因不知雙方認識，以為對方惡意挑釁，暴怒掏出摺疊刀揮砍，其中莊姓男子(53歲)因胸口、脖子有致命傷，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治；林姓男子(48歲)胸口及手部刀傷，意識不清送往為恭醫院；林姓男子(54歲)頭部撕裂傷，送往為恭醫院；陳姓男子(38歲)則拒絕送醫。

警方獲報到場後，於案發5小時內陸續將涉案人員查緝到案。稍早檢方會同法醫至殯儀館相驗莊男遺體，家屬也到場認屍，情緒相當激動。檢方發現，莊男心臟位置被尖銳利刃刺中，造成死亡，但身上另有不規則狀傷口，研判是鈍器造成，因此指示警方繼續偵訊相關證人，除了持續深入追問段男外，也將進一步釐清過程中是否有他人持凶器傷害死者。