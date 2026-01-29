民進黨「柯昌之爭」！蔡其昌登記選總召　柯建銘：讓程序走

記者詹詠淇／台北報導

立法院下會期將於2月24日開議，民進黨團近日進行黨團幹部的登記與改選，民進黨立委蔡其昌今（29日）突表示，「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」，日前已表態會登記參選的「萬年總召」柯建銘，對於蔡其昌的登記，他僅低調表示，讓程序走、結果出來「還早」。

▲柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝）

立法院第四會期延會到31日休會，民進黨團23日行文黨籍立委辦公室，徵詢參選民進黨團三長意願，登記於30日下午5時截止，接下來將進入協調期，若協調不成，預計下會期正式開議後的黨團大會投票選出幹部。

由於民進黨在去年大罷免一役慘敗，黨內掀起一波檢討聲浪，柯建銘遂成了眾矢之的，一度醞釀全面改選黨團幹部，連總統賴清德都表達支持黨團改選，但最後不了了之，柯建銘還是穩坐總召之位，並準備再登記參選下會期總召。

不過蔡其昌今（29日）下午突然PO一張自己往黨團辦公室走的照片表示，這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望能在這個階段，多分擔一些責任。對每一份信任與期待，都放在心上，也心懷感謝。「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」，這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。無論結果如何，都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。

▲民進黨立委蔡其昌登記。（圖／翻攝自Threads／蔡其昌）

其實過去各界一直勸進蔡其昌登記參選總召，但蔡其昌則是不斷否認稱，「沒有這件事情」，強調自己只有一個人，能力並沒有這麼好。如今他確定登記參選下會期總召，代表民進黨團將進行柯建銘與蔡其昌的總召之爭。

柯建銘下午步出黨團協商時被媒體問到蔡其昌登記一事時，柯建銘僅表示，讓程序走。至於近期是否與主席商談？柯建銘說，不要急，就這樣。而結果何時出來？柯建銘說，「還早啦」。