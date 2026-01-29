賴清德演說談台美關稅、對美軍購　「美國總統川普」驚現台下聆聽

▲總統賴清德前往「松竹寺」參香祈福，台下有一名支持者以「美國總統川普」的造型亮相。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

藍白陣營已經10度在立法院程序委員會擱置8年1.25兆國防特別預算。總統賴清德29日前往台中「松竹寺」參香祈福時，再次提及政府希望打造「台灣之盾」（T-Dome），籲請立法院儘速完成國防特別預算及中央政府總預算審查，共同讓國家更安全；同時他也談及近期剛完成的台美關稅談判議題。有趣的是，有一名在台下聆聽總統演說的支持者，以「美國總統川普」的裝扮亮相，頂著金黃假髮，身穿藍色西裝搭配橘紅色領帶，別著美國小國旗徽章，格外引人注意。

賴清德在致詞時表示，很高興再度來到「松竹寺」與大家見面，一來是叩謝神恩，感謝水流觀音保境佑民，讓北屯地區越來越興旺，另則要為全民祈福。他指出，去年因為丹娜絲颱風造成南台灣重大災情，又有樺加沙颱風則導致花蓮堰塞湖溢堤，造成相當大傷亡，幸好全國有數十萬人次志工拿著鏟子到花蓮救災，幫助災區復原。

此外，賴清德提到，台中也出現非洲豬瘟案例，以及目前的禽流感事件等，中央政府必定義不容辭站在第一線，協助地方政府克服各種問題，讓民眾恢復正常生活，也祈求水流觀音保佑今年台中市、各縣市都可以四時無災、八節有慶，善男信女闔家平安。

▼總統賴清德前往「松竹寺」參香祈福。（圖／總統府提供）



賴清德提到，觀音佛祖慈航普渡的精神也如同民主的理念，人民作主、是國家的主人，不分貧富、族群或先來後到，只要認同這塊土地就是國家的主人，政府有照顧的義務。政府要照顧每一位人民，首要工作就是拚經濟，經濟發展好，政府也才有能力照顧人民。

在國際事務上，尤其是台美的外交工作部分，賴清德提到，台灣與美國完成對等關稅談判，他近日參訪企業時，發現業界都很高興，對未來業績充滿信心。他說，能取得好的談判結果，一方面是政府團隊用心規劃，另方面則是美國政府明白台灣的重要性，也非常支持台灣，希望與實力堅強的臺灣產業合作。

在國防議題方面，賴清德也提到台美共同研議的8年1.25兆國防特別預算。他說，台灣希望打造「台灣之盾」，也希望業界一起投入國防工業，他請立法院儘速完成國防特別預算及中央政府總預算審查，共同讓國家更安全、經濟更發展、產業更升級，每一位國人都受到更好的照顧。

有趣的是，賴清德在台上演說時，台下有一名拿著手機拍照的支持者，是以「美國總統川普」的造型亮相，頂著金黃色假髮、身穿深藍色的西裝，搭配橘紅色的領帶，還別著美國國旗小徽章，格外引人注目。

▼總統賴清德前往「松竹寺」參香祈福，台下有一名支持者以「美國總統川普」的造型亮相。（圖／總統府提供）

