快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

▲民進黨立委蔡其昌登記參選下會期黨團總召。（圖／翻攝自Threads／蔡其昌）

記者詹詠淇／台北報導

立法院下會期將於2月24日開議，民進黨團近日進行黨團幹部的登記與改選，除「萬年總召」柯建銘公開表明競選連任之外，民進黨立委蔡其昌今（29日）突表示，「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」，這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。無論結果如何，都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。蔡其昌的登記動作，也讓下會期總召人選進入了「柯昌之爭」。

立法院第四會期延會到31日休會，民進黨團23日行文黨籍立委辦公室，徵詢參選民進黨團三長意願，登記於30日下午5時截止，接下來將進入協調期，若協調不成，預計下會期正式開議後的黨團大會投票選出幹部。

蔡其昌下午突然PO一張自己往黨團辦公室走的照片表示，這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望能在這個階段，多分擔一些責任。對每一份信任與期待，都放在心上，也心懷感謝。

蔡其昌表示，他並不是一個習慣談論位置或角色的人。對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考了很久的時間。

蔡其昌指出，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是我們重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」。蔡其昌說，這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。無論結果如何，都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。

蔡其昌強調，對他來說，最重要的不是個人的角色，而是我們能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。

最後，蔡其昌也想藉這機會表達，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，我期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

該貼文下，包括綠委林楚茵、邱議瑩，都留言「會長加油」。

▼民進黨立委邱議瑩、林楚茵在蔡其昌參選黨團幹部貼文下留言鼓勵。（圖／翻攝自Threads）

儘管蔡其昌並未直言講出是登記「總召」，但從上會期起，各界勸蔡其昌登記總召一事就不斷，當時蔡其昌不斷否認稱，「沒有這件事情」，強調自己只有一個人，能力並沒有這麼好。如今確定登記，加上「萬年總召」柯建銘上周已表態，會登記參選下會期總召，代表下會期民進黨團將進行「柯蔡總召之爭」。