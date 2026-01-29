2天前才防搶演練...歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓老闆娘！沒搶就跑了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局2天前才在桃園區中正路某家銀樓舉辦防搶演練，未料今（29）日中午1名身著警察雨衣歹徒闖入銀樓後，佯稱詢問女店員「最近有無可疑人士」，隨即變臉、持塑膠榔頭朝老闆娘頭部猛K，老闆娘驚嚇之餘高喊「救命」並機警按下警鈴，歹徒隨後倉皇騎乘機車逃離，桃園警方據報後循線查獲歹徒作案用機車，已成立專案小組調查，鎖定特定對象追緝中。

▲桃園區一家銀樓邀一名身著警察雨衣的歹徒闖入，持塑膠榔頭攻擊老闆娘。（圖／熱心人士提供，下同）

桃園警分局才在27日於該銀樓舉行防搶演練，由警員裝扮歹徒進入銀樓，佯裝購買金飾，藉機威嚇店家搶奪金飾後逃逸，警方則迅速到場制伏搶匪，這幕才結束未久，孰料真實情境再度發生。

警方指出，中午12時許，景福派出所轄區中正路某家銀樓傳出歹徒企圖搶銀樓案，1名身著警察雨衣歹徒闖入銀樓後，佯稱詢問老闆娘「最近有無可疑人士」，隨即持預藏塑膠榔頭朝其頭部猛K，老闆娘大聲喊「救命」，機警按下警鈴，歹徒隨即倉皇逃離，騎乘機車逃逸無蹤。

▲歹徒做案後騎乘機車逃離現場。（圖／桃園警方提供）

警方據報後火速趕抵現場，協助受傷老闆娘送醫，其中頭部有瘀傷及手指骨折等傷勢，但並無生命危險，歹徒逞凶後並未搶得任何金飾，店內無財物受損。警方成立專案小組循線追查，已查獲歹徒作案用機車，目前已鎖定特定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕，積極查緝歹徒到案。