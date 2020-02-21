　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與後期病毒不一樣！醫事人員透露：病毒早在北部女身上存在很久

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼立法院新會期開議，衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

中央社

國內第24例確診個案感染源仍在追查中，醫師坦言，這是國內目前最令人頭痛的個案，尤其擔心在住院期間被感染。知情人士透露，該個案體內病毒屬早期新冠肺炎病毒，可能感染已久。

中央流行疫情指揮中心日前宣布北部一名60多歲婦人確診新冠肺炎，2年內無出國史、發病29天才確診，是國內第24例確診個案；該婦人1月6日曾與自中國杭州返台的女兒同學接觸碰面，但因接觸時間與發病時間間隔過長，研判可能性較低。

請繼續往下閱讀...

一名參與檢驗的醫事機構人員向《中央社》記者透露，新冠肺炎延燒以來，國際間都會將新冠肺炎病毒基因序列上傳全球資料庫，根據分析，第24例個案體內病毒屬於相當早期的新冠肺炎病毒，和後面日本、韓國感染的新冠肺炎病毒不太一樣，從病毒學角度來看，代表該病毒已在患者體內存在很久。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓大邱市。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓大邱市人員在街頭消毒。（圖／達志影像／美聯社）

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬接受《中央社》記者訪問時坦言，第24例確診個案的感染源成謎，不僅住院前看了4次門診，住院後又歷經一般病房、加護病房，中間到底接觸過誰都還在調查，也擔心是住院時被其他人感染，「是目前最令人頭痛的個案」。

值得注意的是，該名個案的外孫女今天也確診，但綜觀過去兩人接觸史，僅2月12日到醫院探病時接觸過短短5分鐘。

黃高彬認為，探病5分鐘就被感染是有可能的，因個案症狀嚴重、身體虛弱，講話聲音可能很小，外孫女可能得靠很近才能對話，比醫護人員和病人間的距離更近，確實可能因此被感染。

▲南韓,仁川國際機場,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓仁川國際機場觀察旅客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，隨疫情發展，旅遊史已不能作為風險判斷唯一標準，因此指揮中心不僅擴大採檢條件，也回溯針對找不出原因的肺炎個案進行採檢，才因此發現第24例。

外界擔心第24例個案恐成為台灣防疫破口，但施信如說，擴大採檢、多做一點事，自然就會多發現一點病例，但找出個案後有助及早掌握狀況，避免相關接觸者造成進一步感染。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,美國。（圖／路透）

▲美國街頭也見民眾戴起口罩。（圖／路透）

ET快訊
北部女身上病毒「存在很久」！　醫事人員透露：與後期病毒不一樣
不用跟成人搶！兒童口罩年齡限制　22日起放寬至13歲
快訊／南韓再添一死！54歲女性轉院亡　釜山晚間「新增2確診」
首波採檢！　白牌車司機「家庭群聚檢驗」結果出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「想說她很可憐」白牌計程車說謊被打臉…稽查人員大笑：罰50萬

小六生不用跟成人搶！兒童口罩年齡限制　22日起放寬至13歲

藥局口罩實名制「一天補貼800元」　採月結制回溯到2月6日發放

白牌車司機群聚案檢驗結果出爐！接觸者除4家人外「全數陰性」

受疫情影響桃機行業成重災區　鄭文燦：盼爭取最大資源振興機場產業

與後期病毒不一樣！醫事人員透露：病毒早在北部女身上存在很久

90後女孩范志潔勇敢做夢：「成功並不容易，堅持才能成為贏家」

案24北部婦人2家人中鏢成群聚　陳時中親回不公開地點原因

買滷味必夾什麼料？鄉民狂推「平價真理」　一咬下「精華炸出」超過癮

棄台大電機！高三弟拚指考「改填生科」　他想勸退...網虧：起飛了要抓穩

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

「想說她很可憐」白牌計程車說謊被打臉…稽查人員大笑：罰50萬

小六生不用跟成人搶！兒童口罩年齡限制　22日起放寬至13歲

藥局口罩實名制「一天補貼800元」　採月結制回溯到2月6日發放

白牌車司機群聚案檢驗結果出爐！接觸者除4家人外「全數陰性」

受疫情影響桃機行業成重災區　鄭文燦：盼爭取最大資源振興機場產業

與後期病毒不一樣！醫事人員透露：病毒早在北部女身上存在很久

90後女孩范志潔勇敢做夢：「成功並不容易，堅持才能成為贏家」

案24北部婦人2家人中鏢成群聚　陳時中親回不公開地點原因

買滷味必夾什麼料？鄉民狂推「平價真理」　一咬下「精華炸出」超過癮

棄台大電機！高三弟拚指考「改填生科」　他想勸退...網虧：起飛了要抓穩

湖北員工無法回公司上班！　愧疚向黃曉明申請離職…收到回信感動哭出

高市選委會指罷韓總部違法　最高將裁罰100萬　罷韓團體批：找碴！

怕被新冠肺炎感染！　通緝男由「小三通」回台被逮

9歲侏儒男童每天遭霸凌…崩潰哭「我想死」！　休傑克曼親打氣：要堅強你有我

中職／陳鏞基轉換心情　留鬍新造型像國父

川普公開批《寄生上流》：奧斯卡超爛！美發行商反擊「他不識字」

獨／健全民眾黨運作　柯文哲派影武者出馬統整組織

「酒駕騎士」馬路高速狂衝！逆向鑽入2聯結車縫隙　驚悚撞擊片曝光

延後婚禮站一線抗疫！29歲醫師染新冠肺炎病逝…留下懷孕妻子

快訊／澳洲再添2起「新冠肺炎」確診病例　又是鑽石公主號返國遊客

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

台商闖關出境！惡言辱罵防疫人員

運將涂清涼「反對劉真優先換心」

張上淳：首例出院女台商肺纖維化

FB直播賣口罩「100片1500元」吸6千人搶標

新北失聯男「管永安」找到了！

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

浙江台商體內病毒釀台灣首死　不列第25例

更多熱門

相關新聞

即／以色列首例新冠肺炎！鑽石公主遊客返國確診

即／以色列首例新冠肺炎！鑽石公主遊客返國確診

據以色列《耶路撒冷郵報》消息，以色列出現確診首例新冠肺炎病例，這名確診案例是從鑽石公主號下船的遊客，在返回以色列之後才確診。

雲林消防局備移動式隔離艙全台最多

雲林消防局備移動式隔離艙全台最多

桃機成重災區　鄭文燦：爭取最大資振興產業

桃機成重災區　鄭文燦：爭取最大資振興產業

鑽石公主號包機22時降落桃機！外交部致謝日方協助

鑽石公主號包機22時降落桃機！外交部致謝日方協助

新冠肺炎　英雄來台春訓粉絲不能來

新冠肺炎　英雄來台春訓粉絲不能來

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

劉真「不知未來會怎樣」！

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面