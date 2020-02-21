與後期病毒不一樣！醫事人員透露：病毒早在北部女身上存在很久

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）



中央社

國內第24例確診個案感染源仍在追查中，醫師坦言，這是國內目前最令人頭痛的個案，尤其擔心在住院期間被感染。知情人士透露，該個案體內病毒屬早期新冠肺炎病毒，可能感染已久。

中央流行疫情指揮中心日前宣布北部一名60多歲婦人確診新冠肺炎，2年內無出國史、發病29天才確診，是國內第24例確診個案；該婦人1月6日曾與自中國杭州返台的女兒同學接觸碰面，但因接觸時間與發病時間間隔過長，研判可能性較低。

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一名參與檢驗的醫事機構人員向《中央社》記者透露，新冠肺炎延燒以來，國際間都會將新冠肺炎病毒基因序列上傳全球資料庫，根據分析，第24例個案體內病毒屬於相當早期的新冠肺炎病毒，和後面日本、韓國感染的新冠肺炎病毒不太一樣，從病毒學角度來看，代表該病毒已在患者體內存在很久。

▲南韓大邱市人員在街頭消毒。（圖／達志影像／美聯社）



中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬接受《中央社》記者訪問時坦言，第24例確診個案的感染源成謎，不僅住院前看了4次門診，住院後又歷經一般病房、加護病房，中間到底接觸過誰都還在調查，也擔心是住院時被其他人感染，「是目前最令人頭痛的個案」。

值得注意的是，該名個案的外孫女今天也確診，但綜觀過去兩人接觸史，僅2月12日到醫院探病時接觸過短短5分鐘。

黃高彬認為，探病5分鐘就被感染是有可能的，因個案症狀嚴重、身體虛弱，講話聲音可能很小，外孫女可能得靠很近才能對話，比醫護人員和病人間的距離更近，確實可能因此被感染。

▲南韓仁川國際機場觀察旅客體溫。（圖／達志影像／美聯社）



長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，隨疫情發展，旅遊史已不能作為風險判斷唯一標準，因此指揮中心不僅擴大採檢條件，也回溯針對找不出原因的肺炎個案進行採檢，才因此發現第24例。

外界擔心第24例個案恐成為台灣防疫破口，但施信如說，擴大採檢、多做一點事，自然就會多發現一點病例，但找出個案後有助及早掌握狀況，避免相關接觸者造成進一步感染。

▲美國街頭也見民眾戴起口罩。（圖／路透）