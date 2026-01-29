活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

記者許權毅／台中報導

台中市一名李姓土風舞老師29日上午8點要到大雅一處籃球場教學，結果遭一名男子持刀刺砍8刀，頸部傷勢嚴重。附近監視器拍下，該嫌跟李老師對話沒多久，突然掏刀瘋砍。李姓老師兒子說，「媽媽得插管，希望不會有生命危險，現在神經病很多。」

▲台中一名土風舞李老師今早遭人砍殺。（圖／翻攝前議員吳顯森）



初步了解，今天早上8點左右，該名李姓舞蹈老師照常到大雅龍善二街一處籃球場準備，結果住在附近的嫌犯突然跑來攀談，雙方疑似發生口角，男子突然拿出刀子對李老師砍殺，嚇得李老師濺血逃跑，男子也隨即落跑。

▲李老師遭砍到全身是血。（圖／記者許權毅攝）



附近民眾、前議員吳顯森都說，該名李老師是平常社區合作對象，有活動都會找李老師來幫忙，大家都很熟識。平時，大約有30至50名學員，李老師也會參與社區活動、幫忙主持，已經有30年交情。

李老師兒子一早接到爸爸電話，聽見「媽媽被人砍了！」趕緊到現場了解狀況。李兒說，媽媽頸部傷口很深，現在必須要插管治療、開刀，平常沒有聽過媽媽說過遭人檢舉或是糾紛，希望不要有生命危險，「現在神經病很多。」

▲▼李老師遭男子持刀砍殺，李是大雅地方知名老師（下圖右四）。（圖／民眾提供、翻攝前議員吳顯森）

