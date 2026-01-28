　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭國防部採購淘寶貨行車記錄器遭監院證實　徐巧芯要求改善

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，立委徐巧芯發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯於2024年7月質詢時揭露，國防部於2021年向互暢有限公司採購1321台行車記錄器，每台單價逾2000元，但實際比對後發現，市面上淘寶同款、同規格產品僅約新台幣300元，且為中國製造，質疑國防部不僅使用陸製產品，還被廠商大幅抬價。監委調查後也認證此事，要求國防部改善。

徐巧芯今（28日）在臉書上表示，她在2024年7月質詢國防部長顧立雄時，揭露陸勤部運輸處2021年對外招標，向互暢有限公司採購1321台行車紀錄器，但互暢竟使用中國製的淘寶貨充數，價差將近2000元，國防部不僅買貴，還成了冤大頭。據了解，這批中國製行車紀錄器是裝設在國軍的將車行政座車上，具高度敏感性，這個資安漏洞恐造成嚴重國安問題。昨天監察院針對此案提出的調查報告，除了證明她當時的質疑正確外，也同樣點出更多疑點及不正常之處。

徐巧芯表示，監察院根據本案提出的報告指出，陸勤部運輸處採購的這批行車記錄器單價為2270元，但經查同款機型於官網售價為1190元，但在淘寶網站售價為人民幣90元（折合新台幣373元），如果廠商直接由淘寶網站購買，中間差價將近6倍，將近2000元。

徐巧芯接著說，且報告提到，互暢公司購置的這批行車紀錄器，因商品能見度不高，未納入訪商，且包括記憶卡、電池斷電功能等規格也不符合陸軍標準，既然行車紀錄器規格不符需求，為什麼還要採購？還是國軍所謂的訪商功能形同虛設，完全只是做做樣子，得標廠商賣什麼商品，國防部就照單全收？

徐巧芯說，監察院報告提到更離譜的地方，陸軍在2021年的驗收方式採「目視驗收」，代表完全沒有拆機檢視，驗證產品細部及相關零組件。而一切，還要待她質疑行車紀錄器使用中國淘寶貨，採購價格過高後，國防部才全面清查，拆機查驗，果不其然發現電路板、讀卡機、主板反面、模組內主要IC皆為中國製造。

「當時國防部在採購過程，完全沒對採購商品做把關嗎？」徐巧芯質疑，過程中也未嚴格執行「不允許使用大陸地區產品之項目」的規定，完全不符合政府現行的資安規定，且這是有機敏性的行車紀錄器，裝設在將軍行政座車，有資訊回傳，洩漏高階將領行蹤及機密風險。

徐巧芯表示，得標的互暢公司完全沒生產能力，而是透過家人開設的義坤金屬公司進口中國製行車紀錄器，得到貨源，再投標陸勤部，完全是無本生意。

根據監察院報告，互暢公司先前曾投標其他國防部標案，但自110年後，在各標案中因各種缺失導致解約，被國防部予以停權的紀錄就有20案之多，如此劣跡斑斑、紀錄不良的公司，卻還可以得到陸軍陸勤部的採購案，奇怪的是國防部在下訂單的當天，還將互暢列為拒絕往來戶。

「國軍的採購機制到底出了什麼問題，還是互暢公司的背後有更大勢力支持，讓國防部的案子非給它來做呢？」，徐巧新說，這個案子只是冰山一角，國防部的訪商、採購制度出現很大問題，從廠商資格認定，再到商品來源、製造地點完全沒把關，不符合國防部規定，且當初直接採「目視驗收」，連拆機檢查都免了，是當時圖個方便，還是其中另有隱情？這案子擺在眼前，不交代清楚，移送法辦，國防部就別怪人民不支持無止盡地編列鉅額預算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南橫公路死亡車禍！　騎士滿地血亡
快訊／235雞屍確診禽流感！　指向台中養雞場棄置
快訊／逃亡美國3年！　金錢豹總裁入境台中遭逮
包給陳漢典禮金被嫌少！　小S「神回1句」擊爆全場
南橫一家5口亡　「14歲獨活兒」近況曝
全程最催淚！霍諾德征服台北101「這一幕」　川普孫女感動按讚
女買晚餐遭撞飛慘死！　肇逃毒駕男落網了
快訊／中華男籃新16人名單出爐　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠北市人選成謎！賴清德讚卓內閣「會做事團隊」　盼黨內多宣傳

15％關稅獲台中產業支持　何欣純喊話藍白：連許舒博都稱別擋！

王瑞德挺卓榮泰：在海外我們會說台灣101　就像在國外不會說是台北人

陸委會：蕭旭岑三不五時往對岸跑　台灣民眾都「看在眼裡」

初選遭質疑！王世堅挺陳亭妃　「還放不下的了不起你支持少一點嘛」

藍議員中常會提案徵召李四川選新北　國民黨：農曆年前會有結果

布局6都選戰！藍議員初選維持「N+1」　新人加權百分百

揭國防部採購淘寶貨行車記錄器遭監院證實　徐巧芯要求改善

高市早苗喊「國會沒過半就下台」　王鴻薇酸：反觀賴清德選輸翻桌

藍白拒審總預算152天　賴清德喊話朝野：勿讓政黨利益凌駕國家發展

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

綠北市人選成謎！賴清德讚卓內閣「會做事團隊」　盼黨內多宣傳

15％關稅獲台中產業支持　何欣純喊話藍白：連許舒博都稱別擋！

王瑞德挺卓榮泰：在海外我們會說台灣101　就像在國外不會說是台北人

陸委會：蕭旭岑三不五時往對岸跑　台灣民眾都「看在眼裡」

初選遭質疑！王世堅挺陳亭妃　「還放不下的了不起你支持少一點嘛」

藍議員中常會提案徵召李四川選新北　國民黨：農曆年前會有結果

布局6都選戰！藍議員初選維持「N+1」　新人加權百分百

揭國防部採購淘寶貨行車記錄器遭監院證實　徐巧芯要求改善

高市早苗喊「國會沒過半就下台」　王鴻薇酸：反觀賴清德選輸翻桌

藍白拒審總預算152天　賴清德喊話朝野：勿讓政黨利益凌駕國家發展

嘉義警局防搶演練逼真　搶匪逃逸即時攔截成功

沖繩JUNGLIA超詳細攻略！盤點必玩地標設施　高空滑索飛越叢林

影／花盆從天而降！　烤魚店老闆「差2秒死」被流浪貓救一命

快訊／魂斷南橫公路！機車 、自小客相撞滿地血　騎士搶救無效亡

日23歲女模駕照美翻！　網讚「比AI還正」卻因1句話被轟假掰

忘光一切只記得愛妳！失智翁再次求婚　愛妻點頭：我願意

綠北市人選成謎！賴清德讚卓內閣「會做事團隊」　盼黨內多宣傳

高中木聯／花東大戰僅5投撐4場　胡佳樂後援守成助成功商水過關

冷冬不冷心　水噹噹協會14年守護弱勢家庭

台日消防交流再深化！東京消防廳教官駐新北3週…精進救災技術

【不是羽球課嗎？】上課一半音樂到副歌學生秒丟球拍開跳　老師直接跟著跳反擊XD

政治熱門新聞

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

叫台灣101還是台北101？　101最大推手發聲：都沒說錯啦！

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片請團隊吃芒果

毛嘉慶捲性騷疑雲　民眾黨：有收到檢舉釐清事件內容中

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

民眾黨立委批軍購案卻「金額、程序都講錯」　美參議員當場打臉

霍諾德爬101　鍾沛君揭Netflix是關鍵

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

「2026是民眾黨消失的1年」　486先生預言黃國昌、黃珊珊未來政治路

賴清德：蕭美琴台美談判幫了大忙　方案取名「黃金計劃」獲美肯定

更多熱門

相關新聞

徐巧芯控罷團栽贓　主播評論挨告出庭

徐巧芯控罷團栽贓　主播評論挨告出庭

去年全國大罷免期間，網路上傳出有罷團成員被立委徐巧芯查戶籍，徐巧芯公開否認並要求栽贓的人道歉，否則提告，結果網友果然收到被控違反《選罷法》的傳票，27日到台北地檢署開庭，主持《新台灣加油》的主播許貴雅也因在節目中評論此事，在律師陪同下出庭應訊。

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

不挺白4000億國防預算？　他曝藍版額度有落差

不挺白4000億國防預算？　他曝藍版額度有落差

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

關鍵字：

國防部淘寶行車記錄器監察院徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

陳漢典收到紅包了！

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面