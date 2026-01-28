獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

▲毛嘉慶加入民眾黨，爭取代表參選桃園市中壢區議員，如今卻傳出性騷疑雲。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨傳出疑似性騷擾事件。剛入黨不久、有意參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶，遭舉報涉嫌對黨內女神級黨工熱烈追求，甚至一度脫口詢問「要不要開房間？」讓被害人感到極不舒服。此性騷擾事件傳開後，有黨員舉報到中評會，目前已收案處理。由於中壢區民眾黨內競爭激烈，呈現3搶1局勢，如今爆出疑有性平事件發生，恐將影響競爭態勢。

毛嘉慶出身國民黨，是前黨主席洪秀柱大力提拔的子弟兵之一，過去曾因違規參選桃園市議員而被國民黨開除黨籍，去年12月為了再搏議員，高調宣布加入民眾黨爭取提名權。這也讓民眾黨中壢區呈現3搶1，除了毛嘉慶外，還有中央委員林昭印、前社發部主任張清俊，預計將成為黨內首個以全民調方式初選的選區。

沒想到，原本螢幕形象正面的毛嘉慶，竟傳出過去在加入民眾黨前，對黨內女神級黨工熱烈追求，甚至越過紅線、幾度言語騷擾，讓當事人感到不舒服。當時毛嘉慶曾私下積極向被害人示好，疑似沒有拿捏好尺度，甚至脫口詢問對方「要不要一起開房間」，讓被害人感到十分錯愕。

此案是在去年12月底一場民眾黨內部餐會傳出，當時黨內幹部、黨工聊天談及毛嘉慶時，有人突爆料毛曾對黨內女神級黨工言語騷擾，事發後，當事人曾氣憤對身邊友人訴苦抱怨。據指出，該起性騷案發生時，毛嘉慶尚未入黨，如今此傳聞在黨內延燒，已有黨員向黨內舉報。

據了解，檢舉人主張，騷擾案雖發生在毛嘉慶入黨之前，但如今毛入黨且可能代表民眾黨參與2026年地方選舉，考量到黨內從政者多面臨外界放大鏡嚴格檢視，因此向黨內舉報此事，盼能維護黨的聲譽。該舉報案件原本是向黨內的選舉決策委員會提出，但選決會認為此案沒有政治處理的空間，且必須保護被害人權益，因此移送中評會評議。