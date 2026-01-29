他通靈預言霍諾德爬101會摔死　大翻車神隱5天被灌爆

記者柯沛辰／綜合報導

霍諾德成功征服台北101，成為史上第一個在101最高處自拍的人。不過，在挑戰開始前，一名自稱擁有通靈能力的網友預言霍諾德會「摔死」，結果用詞不僅引發公憤，大翻車後更是持續神隱，被網友灌爆怒嗆快出來面對。

▲霍諾德在台北101頂端自拍。（圖／Netflix提供）

通靈預言放話 稱霍諾德「會摔死」引公憤

一名自稱有通靈能力網友在Threads上預言，霍諾德爬101會半途宣告挑戰失敗，甚至不排除失足摔死，即便霍諾德過去爬過許多比101更艱難的地點，證明經驗可以戰勝恐懼，但這次情況完全不同，會有上萬人同時觀看，這是過去沒有的事，所以這次攀爬很難成功。

網友第一時間紛紛留言嘲諷，讓原PO氣憤回應，不是恐懼不恐懼的問題，而是背負著眾人的期望、必須拿下全國第一的那種緊張感，「怎麼會有些人腦袋這麼難以理解？」他甚至指出，24日之所以延期是因霍諾德壓力太大，而非天氣問題，還自信表示「我有預感我這篇明天就變神串。」

▼原PO自信認為「明天這篇就會變神串」。（圖／翻攝自Threads）

登頂僅1小時31分打臉 全程互動還放手休息

不過，打臉來得就是如此之快，隔天霍諾德不僅登頂成功，全程游刃有餘地與妻子互動，還和前來觀看的粉絲打招呼，甚至一度放開雙手暫時休息，短短1小時31分鐘就爬完原定4小時的挑戰。

結果一出，許多網友紛紛狠酸：「打臉總是來得太快」、「詛咒別人，你要不要道歉」、「你是不是打算每件事情都猜負面結局，等事情發生再說『看吧我就說吧』？」、「快點出來面對」、「你這篇破文也上萬人觀看了，可惜大家只把你當小丑而已。」

▼原PO揚言備案提告，仍不敵海量網友灌爆。（圖／翻攝自Threads）